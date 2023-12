Máu vẫn đổ cho bình yên

Tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên rộng nhất nước, nhiều xã biên giới, miền núi, cũng là tỉnh trọng yếu, chiến lược về an ninh, quốc phòng. Trong những năm qua, công an xã bán chuyên trách - lực lượng thông thuộc địa bàn, gần dân, sát dân đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo đảm an ninh trật tự và sự bình yên ở mỗi làng quê.

Trước thời điểm thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 4.500 công an viên xã bán chuyên trách. Hiện, số công an viên bán chuyên trách còn 3.415 người.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết: "Lực lượng công an xã bán chuyên trách đã luôn kề vai, sát cánh, đồng cam, cộng khổ cùng lực lượng công an chính quy, đảm bảo tốt an ninh trật tự ngay tại cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; không ngừng củng cố và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, toàn diện. Các đồng chí công an xã bán chuyên trách là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần tận tụy, tận tâm, mưu trí dũng cảm hi sinh quên mình vì nhiệm vụ được giao".

Theo số liệu thống kê, đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 6 công an xã bán chuyên trách hi sinh, 91 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Chúng tôi tìm về nhà ông Lê Văn Nghĩ (63 tuổi), nguyên công an viên bán chuyên trách xóm 1, xã Khánh Thành, Yên Thành. Sờ tay lên vết sẹo chạy từ trán xuống chân mày, ông Nghĩ nói: "May nó (đối tượng) chém lệch, chứ chỉ cần lưỡi dao hạ xuống vài phân, trúng giữa hai chân mày, có khi tôi chết rồi".

Vụ việc xảy ra gần 20 năm trước, thời điểm đó xã Khánh Thành nổi lên tệ nạn ma túy và nạn trộm chó. Ban công an xã phải thường xuyên tổ chức tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản.

Như thường lệ, rạng sáng ngày 1/8/2014, tổ tuần tra Ban công an xã Khánh Thành âm thầm với nhiệm vụ của mình. Khoảng hơn 1h, khi đang chốt chặn trên đường liên xã, tổ phát hiện 2 người đàn ông đi trên chiếc xe máy, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính. Hai đối tượng không giảm tốc độ mà lái xe đâm thẳng vào tổ tuần tra.

Thấy anh em đang gặp nguy hiểm, ông Nghĩ giơ gậy tuần tra ra ngăn chặn. Tuy nhiên, đối tượng ngồi phía sau rút kiếm chém một nhát vào đầu ông Nghĩ khiến ông bị thương nặng. Nhát chém gây hở sọ não, vỡ lún xương trán, ông Nghĩ được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu. Một năm sau, ông Nghĩ được công nhận là thương binh, xếp hạng 3/4.

Cựu công an bán chuyên trách kể phút giây bị chém vào đầu (Video: H. Lam)

"Hồi đó, công an viên vất vả lắm, đêm đi trực, đi tuần, ngày nắm tình hình trong xóm, giải quyết bao nhiêu vụ việc từ hàng xóm xích mích đến mất trộm gà, trộm chó mà phụ cấp chẳng đáng bao nhiêu. Mình làm vì trách nhiệm với bà con, xóm làng thôi chứ kinh tế gia đình, bà nhà tôi cáng đáng hết.

Sau 10 năm làm công an viên xóm, cuối năm 2020, tôi xin nghỉ vì sức khỏe bị ảnh hưởng sau lần bị chém kia. Mình nghỉ vì lo không đảm bảo sức khỏe để làm việc chứ cũng buồn lắm", ông Nghĩ chia sẻ.

Trong sự cống hiến âm thầm, lặng lẽ của lực lượng công an xã bán chuyên trách, nhiều người bị thương, nhiều người mang thương tật suốt đời và có người đã hi sinh. Họ đã ngã xuống, ngay giữa làng quê của mình...

Trong căn nhà cũ kỹ ở xóm Yên Quả (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), bà Nguyễn Thị Hải lặng lẽ thắp hương cho ông Hoàng Thế Thắng, nguyên công an viên xóm Yên Quả.

Tối 10/10, ông Thắng vừa trò chuyện với vợ, vừa bế đứa cháu trai thì nhận được điện thoại báo một vụ gây rối xảy ra trong xóm. Vừa thay quần áo, ông vừa dặn bà Hải nghỉ sớm, không phải đợi cửa, sáng mai ông sẽ đưa vợ đi viện kiểm tra cái chân đau.

Ông nhanh chóng đến hiện trường phối hợp ngăn chặn vụ việc, đồng thời gọi điện báo Công an xã Hùng Tiến triển khai lực lượng xuống hiện trường để giải quyết. Thời điểm này, đối tượng đang cầm dao tấn công một người hàng xóm, đồng thời đe dọa những người xung quanh.

Nhận thấy đối tượng đã uống rượu, có hành vi đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác, trong khi chờ công an xã có mặt, ông Thắng tìm cách tiếp cận vận động, thuyết phục. Bất ngờ, đối tượng vung dao, đâm thẳng vào ngực khiến ông Thắng ngã gục xuống. Lực lượng Công an xã Hùng Tiến và Công an huyện Nam Đàn ngay khi có mặt đã đưa ông Thắng đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ đối tượng đang cố thủ trong nhà.

Theo ông Bùi Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến - ông Thắng có quá trình tham gia công tác tại cơ sở rất dài. Trước đây, ông Thắng có 3 nhiệm kỳ làm công an viên xóm Yên Quả, sau đó làm xóm trưởng thêm 2 nhiệm kỳ rồi Bí thư Chi bộ. Khi thực hiện đề án công an chính quy đảm nhiệm chức vụ công an xã, ông Thắng tiếp tục tự nguyện tham gia công an viên kiêm xóm phó.

"Trong quá trình tham gia công tác tại địa phương, ông Thắng luôn năng nổ, nhiệt tình. Bên cạnh nắm bắt thông tin, ông Thắng có mặt kịp thời, sẵn sàng khi được lãnh đạo điều động và tham gia xử lý, giải quyết hiệu quả từ việc nhỏ đến việc lớn tại địa bàn mình phụ trách", Chủ tịch xã Hùng Tiến đánh giá về vị công an xã bán chuyên trách đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Cái chết đột ngột của chồng khiến bà Hải chới với. Cứ nhắc tới người chồng quá cố, bà lại khóc. Tuổi cao, công việc nhiều khi phải đi đêm, đi hôm nhưng vợ con khuyên xin nghỉ, ông Thắng không chịu.

"3 đứa con bảo bố nghỉ đi, khoản phụ cấp công an viên của bố chúng con trả cho nhưng ông ấy không chịu, nói làm cho vui. Khi vợ con hối thúc quá, ông Thắng hứa hết nhiệm kỳ này sẽ nghỉ. Chưa kịp nghỉ thì ông ấy đã bỏ mẹ con, bà cháu tôi mà đi...", bà Hải nghẹn ngào.

Làm công an viên xóm, nhưng ông Thắng cũng không thể "dứt" ra mà đi làm thuê. Ông sợ khi có vụ việc gì xảy ra, mình lại không kịp có mặt để giải quyết. Vợ chồng làm 7 sào ruộng để nuôi 3 con ăn học, mới đây, sức khỏe giảm sút, việc đồng áng phải giảm, bà Hải vay mượn mở quán tạp hóa, buôn bán nhỏ lẻ. Từ hôm ông Thắng qua đời, bà cũng trả bớt ruộng vì không có người hỗ trợ khi con lấy chồng xa, đứa đi làm công nhân.

"Công an tỉnh đang phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đề nghị công nhận liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho đồng chí Thắng", Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - chia sẻ.

Ảnh: Hoàng Lam, CANA

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Tuấn Huy

06/12/2023 - 02:00