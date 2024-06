"Luật bất thành văn" khi ra sông Lam tắm giải nhiệt, ai cũng phải theo

Người dân kéo ra sông Lam tắm giải nhiệt ngày nắng nóng (Video: Hoàng Lam).

Trong khoảng gần nửa tháng vừa qua, tỉnh Nghệ An bước vào cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại một số địa phương trong tỉnh lên tới 39-40 độ C, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh khiến cảm giác khô nóng trở nên gay gắt. Buổi chiều, nhiều người dân kéo ra khu vực sông Lam đoạn qua phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An để tắm giải nhiệt.

Từ khoảng 16h, khi ánh mặt trời đã dịu bớt, người lớn, trẻ nhỏ kéo nhau ra bãi bồi sông Lam để tắm. Khoảng từ 17h30, khúc sông này trở nên nhộn nhịp khi có khoảng 50 người vùng vẫy dưới làn nước trong xanh, mát rượi.

Ông Trần Văn Nhã (trú khối 9, phường Bến Thủy) cho biết, trong 5 năm trở lại đây, ra sông Lam tắm mát trở thành thói quen của ông. Trung bình mỗi tuần, ông Nhã dành 3-4 buổi chiều ra đây tắm.

"Đi tắm sông thì phao là vật bất ly thân. Tôi buộc phao vào cổ tay để đảm bảo an toàn. Nước khu vực này khá lặng, bơi lội, tắm mát lại thấy giãn gân cốt, khỏe hẳn ra", ông Nhã nói.

Một cụ bà kiểm tra lại áo phao trước khi xuống nước.

Tại bãi tắm này, một khu vực sát bờ sông đã được đổ bê tông để thuận tiện và an toàn cho người dân khi lên xuống.

Bãi tắm tự phát với lòng sông rộng khoảng 70m, đáy sông tương đối bằng phẳng với lớp phù sa được bồi đắp hàng năm cùng với mặt nước tĩnh thu hút nhiều tay bơi chuyên nghiệp.

Trước khi xuống nước, một tay bơi chuyên nghiệp khởi động kỹ càng để sẵn sàng cho một hành trình vượt sông, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giải nhiệt ngày nắng nóng.

Với người già, tắm sông Lam không chỉ là giải nhiệt mà còn là cách luyện tập, cải thiện chức năng của xương khớp, gân cốt.

Anh An Gia Bảo, một người đã tắm ở bãi tắm tự phát này 3 năm cho biết, những người tham gia tắm ở đây có ý thức tự bảo vệ an toàn của bản thân rất cao.

"Ở đây, việc bắt buộc mặc áo phao hay các thiết bị bảo vệ dưới nước khác đã là luật bất thành văn rồi. Người nào xuống nước không có phao, chúng tôi mời lên bờ, nếu vẫn không chấp hành, chúng tôi sẽ có "biện pháp". Các quán nước phía trên đê sẵn sàng cho người lỡ quên phao mượn thoải mái", anh Gia Bảo cho hay.

Một em nhỏ được bố cho ra sông Lam tắm. Việc đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được phụ huynh ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, một ông bố khác tranh thủ dạy con tập bơi trong dịp nghỉ hè. Theo một số phụ huynh, việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là cần thiết. Tuy nhiên, việc cho con tham gia các khóa học bơi hay đến bể bơi mỗi ngày khá tốn kém. Bởi vậy, kéo nhau ra sông Lam vừa tắm mát, vừa học bơi là lựa chọn có nhiều phụ huynh vùng ven sông Lam.

Sau 1 tuần, với sự hướng dẫn, giám sát của người lớn, hầu hết trẻ có thể bơi được.

Một gia đình thỏa thích đắm mình cùng làn nước trong xanh, mát rượi của dòng sông Lam trong chiều hè oi bức.

Không chỉ có nam giới hay trẻ nhỏ, nhiều chị em phụ nữ cũng ra sông Lam, tận hưởng sự mát mẻ của dòng nước.

Những người ưa thử thách bản thân tổ chức cuộc thi nhỏ, bơi từ bên này bờ sông Lam sang bờ bên kia. Với quãng đường cả đi lẫn về gần 1,5km, đường đua phong trào này cũng khá quyết liệt. Nước sông Lam sóng êm, khu vực này ít xuất hiện xoáy nước, lý tưởng cho các chặng bơi dài nhưng sự an toàn là điều luôn được các tay bơi ưu tiên hàng đầu.

Tại bãi tắm tự phát này, ngành chức năng cắm biển cảnh báo, đồng thời phát loa tuyên truyền phòng, chống đuối nước cũng như kỹ năng sơ cứu người đuối nước.