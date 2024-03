Mới đây, trên một diễn đàn về ô tô đã đăng tải đoạn clip ghi lại tình huống giao thông hết sức nguy hiểm. Đoạn clip do camera hành trình xe container ghi lại khi đang di chuyển trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiếc ô tô con vượt lên từ bên phải container hết sức nguy hiểm (Ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, tình huống diễn ra vào khoảng 8h ngày 13/3. Thời điểm này, xe container lưu thông trên làn đường sát dải phân cách, ở đoạn tuyến có 4 làn xe. Khi xe container đi đến đoạn chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, bất ngờ ô tô con mang biển kiểm soát 51A-197.xx gặp đoạn nút thắt cổ chai, vượt lên bên phải, tạt đầu xe container.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Nhiều người "giật mình" trước tình huống vượt ẩu của tài xế xe con.

Tình huống xe con vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Clip: OFFB).

Không ít người còn cho rằng, tình huống kể trên tương tự pha vượt của tài xế xe con trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên chính đoạn cao tốc này vào ngày 18/2, khiến 3 mẹ con trong một gia đình ở Thanh Hóa tử vong.

Liên quan đến tình huống kể trên, chiều 14/3, Thiếu tá Dương Xuân Đạt, Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), cho biết đã liên hệ được với tài xế ô tô con điều khiển phương tiện vượt sai quy định trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chiều 14/3, tài xế này đã đến trụ sở đơn vị để làm việc. Cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 (Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế.

Tài xế xe con vượt ẩu là H.A.C. (SN 1992, trú huyện Đô Lương, Nghệ An).

Làm việc với công an, tài xế C. khai nhận sáng 13/3 cùng đồng nghiệp đi công tác bằng ô tô. Lúc này, đồng nghiệp của anh C. là người lái chính, sau đó đổi lái cho anh. Khi tới Km58 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mặc dù đã tới đoạn chuyển từ 4 làn xuống còn 2 làn, anh C. vẫn tiếp tục chuyển làn phải để vượt lên một chiếc xe container đi phía trước.

Anh C. nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm và cam kết không tái phạm.

Với vi phạm trên, nam tài xế bị lập biên bản xử phạt về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Mức phạt cho hành vi này là 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.

Tình huống vượt ẩu gây tai nạn ngày 18/2 (Clip do camera hành trình xe container ghi lại).

Theo thống kê của cơ quan quản lý đường bộ, sau hơn một năm đưa vào vận hành, khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người chết, bị thương.

Trước đó ngày 18/2, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc ô tô 5 chỗ do một người đàn ông cầm lái chở theo 4 người khác trong cùng một gia đình đi trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, trong lúc vượt xe phía trước đã va quệt với xe container chạy cùng chiều, sau đó lao sang phần đường ngược chiều, va chạm với xe tải.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con ngồi ở hàng ghế sau tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3 (Ảnh: Nhật Anh).

Trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (cách hiện trường vụ tai nạn ngày 18/2 khoảng 10km) vào tối 10/3 cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 2 người tử vong, nhiều người khác bị thương.