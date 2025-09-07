Xử lý “phe vé” và bãi xe không phép trước trận U23 Việt Nam - Singapore

Vòng loại giải U23 châu Á 2026 diễn ra ngày 3-9/9 tại tỉnh Phú Thọ. Tối qua 6/9 tại sân vận động Việt Trì (phường Thanh Miếu), U23 Việt Nam gặp U23 Singapore.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, chiều 6/9 tổ công tác Công an phường Thanh Miếu phát hiện một số đối tượng có biểu hiện “phe vé” tại khu vực vỉa hè đường Hùng Vương, sát hàng rào sân vận động tỉnh Phú Thọ.

3 đối tượng có biểu hiện "phe vé" đã bị công an lập biên bản xử lý (Ảnh: Công an phường Thanh Miếu).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính 3 đối tượng về hành vi gây mất trật tự công cộng ở nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, theo quy định tại điểm a, khoản 2 Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ...

Cũng trong ngày 6/9, tổ công tác phát hiện một số đối tượng tự ý thành lập điểm trông xe trái phép nên lập biên bản xử phạt hành chính theo Điều 12 Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Công an phường Thanh Miếu khuyến cáo người dân nên mua vé trực tiếp tại sân vận động, theo dõi thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoặc mua vé qua website chính thức của giải đấu.

“Khi đi xem bóng đá, người dân hãy gửi xe tại các bãi, điểm trông xe được cấp phép, có biển bảng rõ ràng, niêm yết công khai giá vé, có vé xe đầy đủ để đảm bảo an toàn tài sản và phương tiện”, công an cho hay.