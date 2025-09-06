Phú Thọ lý giải hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ chiều 6/9, Công ty Điện lực Phú Thọ ghi nhận công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh đạt mức 2004MW vào lúc 13h ngày 4/8.

Mức tiêu thụ này vượt mức đỉnh trước đó 45MW được ghi nhận vào tối ngày 18/7 (1958,9MW), đồng thời cao hơn đáng kể so với mức đỉnh năm 2024 là 151,2MW ghi nhận lúc 22h30 ngày 10/8/2024 (1852,8MW).

“Vì vậy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng trong tháng 8 là do nhu cầu sử dụng điện phục vụ làm mát cao hơn hẳn so với các tháng bình thường”, UBND tỉnh Phú Thọ cho hay.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả (Ảnh: Huyền Trang).

Ngành điện khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các khung giờ cao điểm trưa (13-15h) và buổi tối (20-23h).

Người dân cần sử dụng điều hòa hợp lý, cài đặt ở mức nhiệt từ 27°C trở lên, kết hợp quạt mát và đóng kín cửa phòng để tăng hiệu quả làm mát. Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, tránh nguy cơ quá tải, sự cố, chập cháy trong hộ gia đình.

Trường hợp có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ hoặc số tiền phải trả, người dân có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) qua số 19006769 hoặc đến Công ty Điện lực Phú Thọ, Đội Quản lý điện lực khu vực để được kiểm tra, xác minh và giải đáp kịp thời.

Nhân viên điện lực sẽ phối hợp kiểm tra công tơ, đối chiếu chỉ số, lịch ghi điện và giải thích rõ phương pháp tính tiền, bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, theo tỉnh Phú Thọ.

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho thấy, tháng 8 vừa qua nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát tăng mạnh, khiến lượng điện tiêu thụ liên tục lập kỷ lục mới.

Đỉnh điểm lúc 22h30 ngày 4/8 hệ thống điện miền Bắc ghi nhận công suất cực đại đạt 18.983,9MW, sản lượng điện thương phẩm 393,090 triệu kWh - cao nhất từ trước đến nay.

EVNNPC cho biết trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 8, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành điện. Không ít nội dung còn được sao chép, chia sẻ ồ ạt nhằm câu view (lượt xem), gây gia tăng hiểu lầm trong xã hội với hoạt động kinh doanh bán điện của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).