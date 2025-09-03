Công an hóa trang xử lý nhóm đối tượng thu 50.000 đồng/xe xem bắn pháo hoa

Tối 2/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì.

Lợi dụng việc này, một số điểm trông giữ xe trái phép đã thu phí gửi xe cao bất thường, từ 20.000 đến 50.000 đồng/xe.

Tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh đêm 2/9 tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì (Ảnh: Tùng Vy).

Công an phường Việt Trì đã thành lập tổ công tác gồm lực lượng công khai kết hợp hóa trang tiến hành kiểm tra, xử lý các điểm giữ xe dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Hai Bà Trưng…

Kết quả, công an nhắc nhở, giải tán 5 điểm trông giữ xe tự phát và lập biên bản vi phạm hành chính 4 nhóm đối tượng.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Các đối tượng tổ chức trông giữ xe trái phép đang bị công an xử lý (Ảnh: Công an Việt Trì).

Công an phường Việt Trì cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước xóa bỏ điểm trông giữ xe trái phép.

Công an khuyến cáo người dân chỉ gửi xe tại các điểm trông giữ hợp pháp, có giấy phép, bảng hiệu rõ ràng, niêm yết giá công khai và cấp vé đầy đủ. Nếu phát hiện điểm trông giữ xe trái phép hoặc hành vi thu phí bất hợp pháp, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý.