Xem chiến sĩ công an "6 múi" biểu diễn võ thuật

Tham dự hội thi có 33 đơn vị với 1.700 cán bộ, chiến sĩ xuất sắc, đạt giải cao ở vòng loại của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Vòng chung kết hội thi quân sự, võ thuật lực lượng Công an nhân dân lần 2/2023 diễn ra từ 4/6 đến 8/6.

Hội thi do Bộ Công an tổ chức nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò quan trọng của công tác quân sự, võ thuật. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng trực tiếp chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Chiến sĩ công an dùng răng kéo xe tải.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị thuộc Bộ Công an - nhấn mạnh: "Việc tổ chức Hội thi là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện quân sự, võ thuật, tăng cường trình độ, khả năng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ".

Ba chiến sĩ trổ tài kéo xe tải nặng.

Sau lễ khai mạc vào ngày 4/6, cán bộ, chiến sĩ công an cả nước có những màn biểu diễn, thi tài ấn tượng, hoành tráng; đặc biệt trong đó có màn đồng diễn võ thuật của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ; các màn biểu diễn khí công, trình diễn kỹ thuật vận động khắc phục vật cản; diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin.

Với những tình huống giả định sát thực tế, phần thi tình huống ứng dụng võ thuật thể hiện ấn tượng trình độ võ thuật, khả năng vận dụng sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ ở đời thường.

Dùng mí mắt uốn cong thanh sắt.

Trong các tình huống dự thi, cán bộ, chiến sĩ sử dụng nhiều đòn thế linh hoạt để xử lý tình huống, khống chế đối tượng.

Qua các tình huống đánh đối kháng 1 đánh 2 và 1 đánh 3, các cán bộ, chiến sĩ thể hiện các động tác võ thuật đã được huấn luyện nhuần nhuyễn, phản ứng nhanh nhạy, đòn đánh chính xác, mạnh mẽ.

Tình huống đối kháng 1 đánh 1.

Trong khi đó, các tình huống 2 đánh 5, đánh 6 phản ánh trình độ võ thuật điêu luyện và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ để khống chế các đối tượng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Màn trình diễn của các chàng trai "6 múi" thu hút người xem.

Màn trình diễn bật qua vật cản nguy hiểm có lửa.

"Đổ mồ hôi trên thao trường, không đổ máu trên chiến trường" (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Hội thi thể hiện thành quả của quá trình khổ luyện nhiều năm với những phương pháp đặc biệt và chương trình rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Qua phần thi, các đội học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cùng nhau trau dồi, nâng cao kỹ năng võ thuật, ứng dụng vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị công tác.