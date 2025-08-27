Hợp long cầu Phong Châu mới ở Phú Thọ

Cầu Phong Châu mới được khởi công xây dựng ngày 21/12/2024, thay thế cầu cũ bị sập vào tháng 9/2024 do ảnh hưởng của bão Yagi.

Công trình có tổng chiều dài 653m, bề rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu Phong Châu có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Binh đoàn 12 thi công.

Cầu Phong Châu mới được hợp long sáng 27/8, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 10 tới (Ảnh: Hinh Nguyễn).

Dự kiến công trình sẽ được đưa vào khai thác vào đầu tháng 10 tới, vượt tiến độ gần 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Cầu Phong Châu mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục tuyến quốc lộ 32C, bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão.

Công trình cũng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, du lịch cho tỉnh Phú Thọ cũng như các địa phương lân cận.

Khi cầu Phong Châu mới đi vào hoạt động, cầu phao Phong Châu và phà quân sự đang được Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) vận hành sẽ dừng hoạt động.