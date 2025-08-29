Đề xuất dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đền Hùng

Ngày 29/8, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và cho ý kiến về việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Ông Phong khẳng định xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng là việc làm vô cùng ý nghĩa và cần thiết; là mong muốn, ước nguyện thiêng liêng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và đồng bào cả nước nói chung.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh giao UBND tỉnh nghiên cứu, báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phú Thọ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh trình tự thực hiện điều chỉnh, bổ sung công trình tượng đài Hồ Chí Minh vào Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, tháng 4/2024 UBND tỉnh Phú Thọ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khánh thành bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” tại khu vực ngã 5 đền Giếng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bức phù điêu mới có kết cấu bê tông cốt thép, hình vòng cung với chiều dài 28,16m, cao 10,99m (bao gồm cả bệ). Phần mỹ thuật cơ bản được giữ nguyên trên cơ sở tác phẩm điêu khắc của tác giả bức phù điêu (cũ) bằng đá đã xây dựng từ năm 2001 và được thay thế chất liệu đúc bằng hợp kim đồng dày trung bình 1,5cm.

Ngày 19/9/1954, trước khi về tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ đã dừng chân tại Đền Hùng và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Ảnh: BQL khu di tích).

Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Tỉnh mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7, có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương (Phú Thọ), là nơi thờ các vua Hùng có công dựng nước, Tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Xa xưa vùng đất này là khu vực trung tâm của nước Văn Lang. Tọa lạc ở núi Nghĩa Lĩnh với độ cao 175m, Đền Hùng là một điểm du lịch lịch sử văn hóa nổi tiếng tại Phú Thọ.

Khu di tích có diện tích 845ha với 4 đền, 1 chùa và 1 lăng. Nơi đây có địa thế cao, hùng vĩ, cảnh đẹp tự nhiên, đất trời hòa quyện tạo nên một không gian thiêng liêng đầy uy nghiêm.

Sơ đồ Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Ảnh: BQL khu di tích).

Năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhờ những giá trị độc đáo và riêng biệt. Đây là dấu mốc quan trọng và là vinh dự to lớn không chỉ của người dân Phú Thọ mà còn đối với cả dân tộc.

Vào mỗi dịp đầu xuân năm mới hoặc Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, hàng triệu người dân khắp cả nước về đây để lễ bái, dâng hương, tri ân các vị Tổ tiên của dân tộc ta.