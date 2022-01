Xe biển xanh đeo hàng chục phù hiệu nghi giả danh công an, quân đội

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội - cho biết vừa bàn giao vụ việc một xe ô tô đeo biển kiểm soát nghi giả mạo Bộ Công an cho Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế đi chiếc xe nghi đeo biển số giả mạo Bộ Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 17h25 ngày 15/1, quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng CSGT - Công an Hà Nội phát hiện xe ô tô Mitshubishi Pajero biển kiểm soát 80A-024… có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định, chiếc xe được trang bị đèn ưu tiên, hàng chục phù hiệu công an, quân đội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia… Tuy nhiên, các phù hiệu này lại ghi số biển kiểm soát khác nhau, thời hạn sử dụng cũng đã hết từ nhiều năm trước.

Đáng chú ý, qua xác minh, tổ công tác phát hiện, số biển số 80A-024… của chiếc xe trên được đăng ký cho xe thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Song, biển kiểm soát này không trùng với số khung, số máy của chiếc xe.

Bước đầu xác định lái xe là Trần Văn D. (SN 1985) trú tại Thanh Xuân, Hà Nội; lái xe không xuất trình được giấy đăng ký xe hợp lệ, không lý giải được việc trang bị đèn ưu tiên cùng nhiều logo trên xe.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.