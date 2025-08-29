Xảy ra 3 vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Thăng Long, gây ùn tắc hơn 10km

Sáng 29/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, vào giờ tan tầm buổi chiều 28/8, trên tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua cầu Thăng Long đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn liên hoàn.

Theo C08, trong số 3 vụ tai nạn liên hoàn, có một vụ va chạm giữa 3 ô tô mang biển kiểm soát: 30H-429.xx, 89A-317.xx và 30A-411.xx. Ngoài ra còn thêm 2 vụ tai nạn liên hoàn khác.

C08 cho biết, 3 vụ tai nạn liên hoàn liên tiếp xảy ra trên cùng tuyến đường đã gây ách tắc kéo dài trên tuyến đường Vành đai 3 hơn 10km từ xã Phúc Thịnh đến phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 chiếc ô tô tông nhau trên cầu Thăng Long (Ảnh: Cục CSGT).

Liên quan tới vấn đề này, C08 cho biết đã nhiều lần cảnh báo về việc một số lái xe thiếu ý thức, khi điều khiển phương tiện thường vượt ẩu, luồn lách, sẵn sàng vi phạm các quy tắc giao thông, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước... dẫn đến va chạm.

"Những người này chỉ biết đến lợi ích cá nhân mình, mà không màng đến cái chung, vì sự an toàn của người khác. Hậu quả của những vụ tai nạn không chỉ dừng ở thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người tham gia giao thông khác và hơn nữa là hàng ngàn phương tiện phải đứng im do ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Kéo theo đó là sự tiêu tốn về thời gian của mỗi cá nhân, nhiên liệu, hao mòn phương tiện, ô nhiễm môi trường…", vị đại diện C08 nhấn mạnh.

Đại diện C08 cũng cho hay, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã có chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa các quy định của pháp luật theo hướng tăng nặng trách nhiệm của các lái xe do vi phạm quy tắc giao thông, gây ra tai nạn để ùn tắc kéo dài.

Từ đó, cảnh sát sẽ căn cứ tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc để xử lý nghiêm, với mức phạt tiền ở mức cao nhất đối với khung tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đồng thời còn xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây cản trở giao thông đường bộ.