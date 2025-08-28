Dừng sửa chữa đèo Bảo Lộc tránh ùn tắc giao thông dịp Quốc khánh

Ngày 28/8, cơ quan chức năng đã chỉ đạo đơn vị sửa chữa đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng tạm dừng thi công công trình để đảm bảo giao thông thông suốt dịp trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2/9.

Một góc đèo Bảo Lộc nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, ngày 19/8, Công ty cổ phần Xây dựng 676, đơn vị thi công sửa chữa đèo Bảo Lộc phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa ra kế hoạch sửa chữa mặt đường đèo Bảo Lộc vào ban đêm, dự kiến hoàn thành trong 10 ngày để đảm bảo giao thông dịp lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa bão nên đơn vị thi công không thể thảm nhựa, hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, dự kiến lưu lượng phương tiện qua đèo Bảo Lộc trong những ngày tới tăng cao nên cơ quan chức năng quyết định tạm dừng sửa chữa để tránh tình trạng ách tắc. Việc sửa chữa bề mặt đường đèo Bảo Lộc sẽ được đơn vị thi công thực hiện trở lại sau lễ Quốc khánh 2/9.

Đèo Bảo Lộc ách tắc do cơ quan chức năng thi công sửa chữa công trình hồi tháng 6 (Ảnh: Khánh Hồng).

Đèo Bảo Lộc dài 10km, nằm trên quốc lộ 20, thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Từ cuối năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng tổ chức sửa chữa bề mặt đường, cầu cống, hạ tầng điện chiếu sáng… khiến tuyến đèo nhiều lần bị ách tắc kéo dài.

Vào các ngày lễ, phương tiện tham gia giao thông đông khiến khu vực đèo Bảo Lộc thường bị ách tắc nhiều giờ.