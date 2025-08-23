Hà Nội: Xác minh clip tài xế ô tô con lao qua dải phân cách để né ùn tắc

Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh clip một tài xế điều khiển ô tô màu trắng có hành vi lao qua dải phân cách trên phố Hàm Nghi (Hà Nội), để né đoạn đường ùn tắc phía trước.

Hình ảnh tài xế điều khiển ô tô lao qua dải phân cách phố Hàm Nghi để né điểm ùn ứ phía trước (Ảnh: Cắt từ clip).

"Đơn vị đã cử cán bộ xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn đường trong clip là phố Hàm Nghi, đoạn gần tới nút giao Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ. Khi xác minh được thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp lại sau", vị chỉ huy nói.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát), đang điều khiển xe đi trên phố Hàm Nghi, tuy nhiên khi tới gần nút giao Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, đoạn đường phía trước bị tạm cấm, nên dòng phương tiện trên phố Hàm Nghi bị ùn ứ.

Thấy vậy, tài xế ô tô màu trắng đã bất chấp điều khiển xe phi qua dải phân cách giữa đường, để lao sang làn đường bên cạnh nhằm tránh ùn ứ.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã bình luận hành vi của tài xế ô tô như "Có tiền mua xe, nhưng không mua được ý thức" - một người bình luận.

"Đề nghị cảnh sát giao thông xử phạt nặng trường hợp này, nhìn hàng cây cảnh thế kia mà cũng lao xe đè lên được" - một người khác bình luận về hành vi của tài xế ô tô.