Ô tô khách tông xe container, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc

Khoảng 4h30 ngày 16/8, ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-024.xx di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng vào phía nam.

Khi đến đoạn qua xã Tân Lâm Hương, nay là phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, ô tô khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển số 86H035.xx đi cùng chiều. Cú va chạm khiến xe khách quay ngang, chắn 2 làn đường.

Vụ tai nạn giao thông khiến tài xế mắc kẹt trong cabin. Nhiều hành khách trên xe hoảng hốt, kêu cứu, gọi báo cơ quan chức năng và tìm cách giúp đỡ tài xế.

Đầu xe khách hư hỏng nặng sau va chạm (Ảnh: Việt Phương).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị vận hành cao tốc và Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt ở hiện trường phá cửa ô tô khách để giải cứu, đưa tài xế đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô khách biến dạng phần cabin, còn xe đầu kéo container hư hỏng phần đuôi. Tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc kéo dài hơn 2 giờ.

Ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đến 6h55 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết, giao thông trên tuyến trở lại bình thường.