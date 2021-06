Vụ phải trả phí tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở Hà Nội: Do hiểu sai bản chất!

Dân trí Đại diện UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, do hiểu không đúng bản chất nên chính quyền sở tại đã ra văn bản có nội dung người dân phải trả phí để được tiêm vắc xin.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội có nội dung cho biết, UBND thị trấn Đông Anh yêu cầu người dân phải trả tiền khi tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với PV Dân trí chiều 10/6, ông Nguyễn Hữu Dũng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, UBND thị trấn Đông Anh đã thu hồi văn bản có nội dung yêu cầu người dân phải trả phí để được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo ông Dũng, do UBND thị trấn Đông Anh hiểu không đúng bản chất vấn đề nên đã cho thêm thông tin "kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả" khi ban hành công văn số 178/UBND về việc khảo sát nhu cầu sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

"Họ (UBND thị trấn Đông Anh - PV) đã thu hồi rồi. Họ hiểu sai. Đây không phải là chủ trương chung của huyện Đông Anh" - ông Dũng nói.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, ngày 10/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin thể hiện UBND thị trấn Đông Anh đã ban hành văn bản yêu cầu người dân phải trả tiền nếu tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Cụ thể, văn bản nêu trên căn cứ theo Công văn số 1546/BCĐ-YT ngày 1/6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở đó, UBND thị trấn Đông Anh đã yêu cầu các tổ dân phố tổ chức thống kê, đăng ký, cam kết tự nguyện với việc tiêm vắc xin của cá nhân theo từng hộ gia đình, đảm bảo tính chính xác của số liệu bằng văn bản.

Đáng chú ý, theo nội dung văn bản được lan truyền trên mạng xã hội, kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả. Các trường hợp không phải rà soát lại do đã được lập danh sách trước đây, gồm: Người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người hưởng chế độ chính sách, thành viên tổ Covid-19, giáo viên và công an.

Sau khi thông tin nêu trên được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook đã bày tỏ thắc mắc và đưa ra những bình luận trái chiều.

Nguyễn Trường