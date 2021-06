Hà Nội: Làm rõ thông tin dân phải trả phí tiêm vắc xin phòng Covid-19

Dân trí Chính quyền sở tại đang tiến hành kiểm tra, làm rõ thông tin cho rằng, UBND thị trấn Đông Anh (Hà Nội) yêu cầu người dân phải trả kinh phí để được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội có nội dung cho rằng, UBND thị trấn Đông Anh yêu cầu người dân phải trả tiền khi tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 10/6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin thể hiện một địa phương thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ban hành văn bản yêu cầu người dân phải trả tiền nếu tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Cụ thể, văn bản nêu trên căn cứ theo Công văn số 1546/BCĐ-YT ngày 1/6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh (Hà Nội) về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở đó, UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) đã yêu cầu các tổ dân phố tổ chức thống kê, đăng ký, cam kết tự nguyện với việc tiêm vắc xin của cá nhân theo từng hộ gia đình, đảm bảo tính chính xác của số liệu bằng văn bản.

Đáng chú ý, theo nội dung văn bản được lan truyền trên mạng xã hội, kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả. Các trường hợp không phải rà soát lại do đã được lập danh sách trước đây, gồm: Người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người hưởng chế độ chính sách, thành viên tổ Covid-19, giáo viên và công an.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Đông Anh yêu cầu các tổ dân phố trên địa bàn tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ vì đây là "nhiệm vụ quan trọng".

Sau khi thông tin nêu trên được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook đã bày tỏ thắc mắc và đưa ra những bình luận trái chiều.

"Đã có Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Theo đài báo là để mua và nghiên cứu vắc xin. Vậy mua và nghiên cứu xong dân muốn tiêm lại phải bỏ tiền để tiêm?" - tài khoản M.T. thắc mắc.

Trong khi đó, tài khoản N.B. bình luận, hiện tại việc tiêm vắc xin do Nhà nước chi trả, chưa bắt buộc người dân phải đóng phí. Việc xã hội hóa vắc xin là kêu gọi các doanh nghiệp, người dân trong và ngoài nước ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

"Còn sau này, khi đã có miễn dịch cộng đồng rồi thì việc thực hiện tiêm vắc xin có lẽ sẽ trở thành tiêm dịch vụ, tức là người dân tự bỏ tiền túi đóng tiền tiêm vắc xin. Đông Anh ra văn bản này là sai quy định rồi" - tài khoản N.B. nhận định.

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao nêu trên, trao đổi với PV Dân trí chiều 10/6, một cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Đông Anh cho biết, đang yêu cầu thị trấn Đông Anh kiểm tra lại nội dung văn bản này.

"Hiện phía thị trấn chưa tìm thấy văn bản. Nếu giả sử có nội dung này (kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả - PV) sẽ yêu cầu đính chính, điều chỉnh lại" - vị cán bộ khẳng định.

Nguyễn Trường