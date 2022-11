Vụ nổ hầm cầu ở Bình Dương: Cô gái 19 tuổi bỏng 82%

Chiều 18/11, nguồn tin của Dân trí cho biết, nữ nạn nhân 19 tuổi trong vụ nổ tại căn nhà trọ ở thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang được điều trị tích cực tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng 82% diện tích cơ thể, 10% độ III, bỏng hô hấp. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân vào khu vực săn sóc đặc biệt để tiến hành điều trị tích cực, chăm sóc giảm đau, bù dịch... Bệnh nhân vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (Ảnh: Biên Thùy).

Như Dân trí đã thông tin, Công an TX Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại phòng trọ làm một người bị thương.

Thông tin ban đầu, sáng 17/11, nhiều người dân tại dãy nhà trọ ở khu phố Tân An (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) nghe tiếng nổ lớn phát ra tại một phòng trọ nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện đồ đạc trong phòng bị văng khắp nơi, cô gái 19 tuổi (người thuê phòng trọ) bị thương, bất tỉnh. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên tại TPHCM.

Phòng trọ xảy ra vụ việc (Ảnh: P.D.).

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Bước đầu nhận định, khả năng vụ nổ là do khí metan tích tụ lâu ngày dưới hầm cầu trong nhà vệ sinh của phòng trọ.