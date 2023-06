Vụ cụ bà bị quản lý đánh đập: Tôi không ngờ mẹ bị hành hạ như vậy

Chiều 10/6, công ty quản lý của quán trọ Trăng Khuyết tổ chức buổi giải trình trước báo giới và cộng đồng. Buổi làm việc diễn ra sau khi người dân TPHCM và cả nước bất bình trước hình ảnh một người quản lý của cơ sở này đánh đập người già neo đơn, sống nhờ cơ sở từ thiện.

Tại buổi làm việc này, phóng viên Dân trí đề nghị đơn vị quản lý làm rõ về cách thức, việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở trực thuộc đang hoạt động.

Ngoài ra, những tiêu chuẩn về trình độ, đạo đức của nhân viên tại các cơ sở này được yêu cầu ra sao, nguồn tài chính của công ty quản lý được huy động thế nào và có đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho những người không có khả năng tự chăm sóc tại từng cơ sở hay không.

Chưa chi nhánh nào có giấy phép hoạt động bảo trợ xã hội

Trả lời các câu hỏi này, ông Đỗ Lương Đại Nam, người nhận là Nhà sáng lập kiêm quyền Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (Công ty Trăng Khuyết), thừa nhận, công ty cùng các chi nhánh đều chưa có giấy phép hoạt động lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Hiện nay, Công ty Trăng Khuyết có 5 địa điểm tiếp nhận chăm sóc các cụ già, 1 nơi tiếp nhận các bà bầu. Sau sự việc đánh đập người già vừa xảy ra, chỉ còn 1 địa điểm duy trì hoạt động.

Ông Đỗ Lương Đại Nam, người nhận là Nhà sáng lập kiêm quyền Giám đốc điều hành Công ty Trăng Khuyết (Ảnh: Q.Huy).

Về công tác tuyển dụng, ông Nam cho hay, công ty chưa có quy định tuyển dụng cụ thể. Mô hình của các cơ sở này là người già tự chăm sóc nhau.

"Chúng tôi chưa rõ quy định việc chăm sóc người cao tuổi ra sao. Chúng tôi mặc định các cụ già là khách trọ, thay vì phải ở nhà trọ phải trả tiền thì ở đây, họ được trả tiền từ bên thứ ba", đại diện Công ty Trăng Khuyết nhìn nhận.

Nói về ông Huỳnh Văn Giỏi, người bạo hành cụ già tại mái ấm, lãnh đạo Công ty Trăng Khuyết cho biết, người này cũng là thành viên của mái ấm. Do có sức khỏe và nhanh nhẹn, ông Giỏi tự nhận chăm sóc các cụ già yếu hơn.

Về vấn đề tài chính, lãnh đạo Công ty Trăng Khuyết cho biết, đơn vị có nguồn thu đến từ nhiều nguồn gồm viện trợ từ cộng đồng, các đối tác nền tảng gây quỹ, dịch vụ thu hộ qua ví điện tử, thân nhân của các mảnh đời cần chăm sóc, buôn bán hàng hóa và các dịch vụ, các khoản tài trợ trong và ngoài nước khác.

Vị này khẳng định, theo báo cáo tài chính gần đây nhất, công ty đang hoạt động có hiệu quả.

Con của cụ bà bị đánh đập nói gì?

Chị P.N.Đ., con gái của cụ già bị đánh đập trong clip bày tỏ, chị rất đau lòng khi biết thông tin mẹ bị đối xử không tốt tại mái ấm trên. Do gia đình khó khăn, không có người chăm sóc, chị đã tin tưởng và gửi mẹ tới Quán trọ Trăng Khuyết.

"Gia đình tôi khó khăn, tôi phải đi làm mướn, không chăm sóc được mẹ tôi, mẹ tôi không có nơi nương tựa. Chúng tôi gửi mẹ lên đây nhưng không ngờ mẹ lại bị hành hạ như vậy, người ta đánh mẹ tôi", chị P.N.Đ. nghẹn ngào.

Cụ T., người bị ông Huỳnh Văn Giỏi bạo hành tại Quán trọ Trăng Khuyết (Ảnh: Q.Huy).

Người phụ nữ chia sẻ với phóng viên, chị biết thông tin mẹ bạo hành khi một số bà con ở quê gửi clip qua mạng xã hội. Lúc đó, chị cảm thấy rất đau lòng, buồn và tức giận.

"Tôi rất muốn các cơ quan có thẩm quyền lấy lại công bằng cho mẹ tôi, bà 85 tuổi rồi mà bị đánh như vậy. Người đó phải đền tội. Còn những người đã cưu mang mẹ tôi, tôi rất cảm ơn", chị P.N.Đ. bày tỏ.

Có mặt tại buổi họp báo, cụ T., người bị bạo hành đã có sức khỏe tốt hơn thời điểm trước đây. Chị Đ. cho hay, từ khi rời quán trọ Trăng Khuyết, chuyển sang mái ấm Sài Gòn bao dung, sức khỏe cụ T. đã tốt hơn, có thể ăn uống bình thường.

Một nhân vật khác cũng có mặt tại buổi họp báo là ông P., người quay những clip bà T. bị đánh đập. Ông P. cho biết, hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc và ông dừng việc chia sẻ các tài liệu liên quan theo đúng quy định pháp luật.

"Tôi nghĩ điều tôi làm là đúng vì biết người ta phạm tội mà không tố giác là đồng lõa, tôi không muốn trở thành người đồng lõa. Từ hôm nay, tôi không dính dáng gì đến công ty Trăng Khuyết", ông P. khẳng định.

Như đã đưa tin, ngày 27/5, dư luận bất bình và phẫn nộ khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục chửi bới, đá vào người một cụ bà. Sự việc xảy ra tại cơ sở từ thiện mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM).

Người đàn ông trong đoạn clip là ông Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi), người quản lý mái ấm và người bị đánh là cụ V.T.T. (85 tuổi) đang lưu trú tại đây.

Huỳnh Văn Giỏi - đối tượng bạo hành người già neo đơn - tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đoạn clip, ông Giỏi liên tục la hét "Đi vô! Tao bảo đi vô! Nghe không?". Bà T. giải thích mình đang bị thương nhưng ông Giỏi không quan tâm và đánh vào đầu, chân của bà cụ.

Bị đánh, bà T. van xin, nói "Đau cậu ơi" nhưng ông Giỏi vẫn không dừng lại. Một người trong mái ấm bức xúc nên đã ghi hình lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng lập tức mời ông Giỏi lên trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, ông Giỏi thừa nhận, do cụ bà không còn minh mẫn, nói không nghe nên ông bực tức và đánh bà.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi về tội Hành hạ người khác.