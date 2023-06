Khởi tố người đàn ông hành hạ nhiều cụ già ở TPHCM

Ngày 10/6, Công an TPHCM cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi Hành hạ người khác. Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó ngày 27/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục chửi bới, đá vào người một cụ bà khiến nhiều người bức xúc.

Đối tượng Giỏi chửi bới, hành hạ nhiều cụ già ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, sự việc trên xảy ra tại cơ sở từ thiện mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM). Người đàn ông trong đoạn clip là ông Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi), người quản lý mái ấm, người bị đánh là cụ V.T.T. (85 tuổi, quê Bến Tre) đang lưu trú tại đây.

Trong đoạn clip, ông Giỏi liên tục la hét: "Đi vô! Tao bảo đi vô! Nghe không?". Bà T. giải thích mình đang bị thương nhưng ông Giỏi không quan tâm và đánh vào đầu, chân của bà cụ. Bị đánh, bà T. van xin, nói: "Đau cậu ơi" nhưng ông Giỏi vẫn không dừng lại.

Chứng kiến vụ việc, một người trong mái ấm bức xúc nên đã ghi hình lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Nhận tin báo, cơ quan chức năng lập tức mời ông Giỏi lên trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại trụ sở công an, Giỏi khai nhận đã có hành vi đánh đập, chửi mắng bà V.T.T. và nhiều cụ già khác tại cơ sở Trăng Khuyết nhiều lần. Sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã làm thủ tục đưa bà T. đến một mái ấm khác tại quận Tân Bình để chăm sóc.

Đến nay sức khỏe của cụ bà đã ổn định. 13 cụ bà còn lại ở đây cũng được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM tại quận Bình Thạnh. Được biết, từ năm 2020 ông Giỏi được nhận vào làm việc tại Công ty TNHH MTV quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết. Ông được giao nhiệm vụ quản lý, chăm sóc các cụ già tại đây.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.