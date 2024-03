Ngày 14/3, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện xác minh và có báo cáo rõ vụ cháu H.T.A. (3 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, học lớp nhà trẻ 2 của Trường mầm non Sao Sáng) nghi bị bạo hành ở trường.

Hai bên cánh tay cháu A. bị vết bầm (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, ngày 6/3, tài khoản Facebook tên H.T. đăng bài chia sẻ việc phát hiện trên cơ thể con trai có nhiều vết bầm khi được gia đình đón về sau buổi gửi trẻ tại trường Mầm non Sao Sáng (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước).

Ngay sau đó, lãnh đạo huyện Tuy Phước đã yêu cầu 2 phòng Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan chức năng của huyện vào cuộc xác minh.

Sau đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với UBND thị trấn Tuy Phước cử đoàn công tác đến Trường mầm non Sao Sáng và gia đình cháu A. để xác minh thông tin và can thiệp trợ giúp theo Luật trẻ em.

Qua xác minh, trích xuất camera quản lý của nhà trường trong ngày 6/3, cô giáo D.T.A.T. có nhận lỗi và cho biết sáng cùng ngày do cháu A. đùa nghịch với bạn ngồi bên cạnh, cô giáo có nắm, bóp vào hai vai của cháu để xoay lại, có thể do da của cháu non nên để lại vết bầm.

Cũng trong chiều ngày 6/3, một cô giáo yêu cầu các bé ngồi vào vị trí, nhưng bé A. không chịu ngồi nên cô nắm hai cánh tay, kéo bé vào vị trí ghế ngồi. Cô này phát hiện vết bầm trên hai cánh tay của bé nhưng không thông báo với nhà trường và gia đình.

Tại buổi làm việc sau đó, nhà trường nhận trách nhiệm, nhận khuyết điểm trong công tác quản lý, ứng xử, để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên.

Nhà trường đã đình chỉ công tác đối với 2 cô giáo nói trên, đồng thời xin lỗi gia đình, phụ huynh, hứa nghiêm túc chấn chỉnh trong thời gian tới và mong muốn bé A. tiếp tục đến lớp.

Gia đình cháu A. chấp nhận lời xin lỗi của nhà trường và mong muốn trường phải đăng lời xin lỗi trên nhóm phụ huynh của nhà trường. Ngoài ra, gia đình không có khiếu nại, khiếu kiện gì thêm; gỡ bài đăng có liên quan đến vụ việc trên các trang Facebook.

Qua vụ việc trên, UBND huyện Tuy Phước yêu cầu ban giám hiệu, các giáo viên của trường Mầm non Sao Sáng có bản cam kết không để xảy ra các vụ việc như trên, gửi chính quyền địa phương.