Vụ bán giá đỗ của cơ sở dùng chất cấm: Bách Hóa Xanh nói gì?

Tối 26/12, xác nhận với phóng viên Dân trí, đại diện của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (Bách Hóa Xanh) xác nhận, sau khi có thông tin về việc một cơ sở sản xuất giá đỗ tại Đắk Lắk bị khởi tố, phía đơn vị đã cho kiểm tra, thu hồi, ngưng bán toàn bộ số giá đỗ do cơ sở Lâm Đạo (thành phố Buôn Ma Thuột) cung cấp.

Theo đại diện Bách Hóa Xanh, phía đơn vị cũng kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi.

Phía Bách Hóa Xanh cho biết đã thu hồi toàn bộ sản phẩm giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo tại Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Nhà cung cấp Lâm Đạo chỉ cung cấp cho khu vực Đắk Lắk với tỷ lệ 2% trên tổng sản lượng mặt hàng giá đỗ và cung cấp từ khoảng tháng 3 đến nay", đại diện Bách Hóa Xanh cho biết.

Trên bao bì của giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo có ghi sản phẩm "không hóa chất, không chất kích thích" (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đơn vị này cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi), đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Qua đó, phát hiện các cơ sở đã sử dụng hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm sử dụng tại Việt Nam để ngâm ủ giá đỗ. Hóa chất này tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy, các dị tật bẩm sinh, tổn thương phổi, thậm chí ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Công an khởi tố, bắt 4 bị can liên quan việc sản xuất giá đỗ ngâm ủ với hóa chất độc hại (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra làm rõ, trong năm 2024, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, trung bình mỗi ngày 8-10 tấn.

Số giá đỗ ngâm hóa chất được nhóm đối tượng bán sỉ cho nhiều đại lý ở chợ đầu mối Tân Hòa (thành phố Buôn Ma Thuột) sau đó được vận chuyển về các huyện, thị xã, thành phố để tiêu thụ.

Ngoài ra, theo cơ quan công an trong số 6 cơ sở này, có một cơ sở sản xuất ký hợp đồng bán cho Bách Hóa Xanh 350-400kg giá đỗ/ngày.

Được biết, trên bao bì giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo bày bán tại Bách Hóa Xanh có nhãn mác dán dòng chữ giá đỗ "không hóa chất, không chất kích thích, không chất bảo quản".