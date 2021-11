Việt Nam sắp bay thẳng tới nơi có "hàng rào" an ninh khắt khe nhất thế giới

Dân trí Sau 20 năm đặt nền móng xây dựng đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ, chuyến bay thương mại thường lệ đầu tiên sẽ khởi hành vào 28/11, từ TPHCM. Đây là sự kiện đặc biệt của ngành hàng không Việt Nam.

Chiều 16/11, Vietnam Airlines đã chính thức đón nhận chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thẳng thương mại không điểm dừng giữa Việt Nam và Mỹ. Ông Charles Ranado - Tham tán thương mại, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã thay mặt nhà chức trách Mỹ - trao chứng chỉ cấp phép bay thẳng thường lệ cho Vietnam Airlines.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cho biết, Vietnam Airlines và ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã chứng minh năng lực, khẳng định vị thế trên bản đồ hàng không thế giới khi chinh phục hoàn toàn tiêu chuẩn của Mỹ - quốc gia có "hàng rào" pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT, nhiều năm qua, đường bay Mỹ luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà ngành giao thông vận tải hướng tới. Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, thị trường hàng không Việt - Mỹ là thị trường đầy tiềm năng, tăng trưởng trung bình 8%/năm giai đoạn từ 2017-2019. Đây là thị trường có dung lượng khách đến Việt Nam lớn thứ 10 và là thị trường lớn nhất chưa có đường bay thẳng đến Việt Nam.

Tuy nhiên, Mỹ là nước có tiêu chuẩn an ninh, an toàn hàng không vô cùng phức tạp và ngặt nghèo, do đó công tác chuẩn bị mở đường bay Mỹ đòi hỏi rất nhiều thời gian, lên đến hàng thập kỷ và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị liên ngành.

Theo ông Sang, ngành hàng không Việt Nam đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trong quá trình thiết lập đường bay Mỹ: Năm 2019, Cục Hàng không Việt Nam đạt chứng chỉ CAT1 của Cục Hàng không Liên bang Mỹ; Vietnam Airlines được Bộ GTVT Mỹ cấp phép bay thương mại. Năm 2020, Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên trong lịch sử giữa Việt Nam và Mỹ... Ngày 16/11/2021, Việt Nam đã có hãng hàng không nội địa đầu tiên được cấp phép khai thác bay thường lệ đến Mỹ.

Lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị Vietnam Airlines lưu ý một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác khai thác đường bay Mỹ. Cụ thể: Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không trong quá trình khai thác, cũng như duy trì chất lượng an toàn, an ninh để luôn đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách Mỹ; có phương án khai thác hiệu quả, vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, xã hội được giao; tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không quốc gia trong việc lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tới du khách Mỹ nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung…

Dự kiến, chuyến bay chiều đi sẽ khởi hành vào tối 28/11 với hành trình từ TPHCM đến San Francisco kéo dài 13 tiếng 50 phút. Chuyến bay chiều về xuất phát từ San Francisco vào đêm 29/11 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TPHCM vào sáng 01/12, với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút. Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Từ tháng 12, Vietnam Airlines sẽ khai thác thường lệ đường bay thẳng giữa TPHCM và San Francisco với tần suất 2 chuyến/tuần. Hãng sẽ tăng lên 7 chuyến/tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và Chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Các chuyến bay được thực hiện bằng đội tàu bay thân rộng hiện đại nhất của hãng là Boeing 787 và Airbus A350.

