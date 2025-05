Bộ Công an bắt hàng chục gã xăm trổ, triệt phá ổ tội phạm ở Tiền Giang

Ngày 18/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 32 bị can về các tội Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An.

Trong đó, đối tượng cầm đầu - Nguyễn Công Huân (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) - bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cơ quan chức năng, ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Công Huân được xác định đã móc nối với một số đối tượng hình sự phức tạp ở các địa phương lân cận, để hoạt động cho vay lãi nặng, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 7-8/5, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Tiền Giang, Long An triệt xóa nhóm đối tượng do Huân cầm đầu.

Nguyễn Công Huân (Ảnh: Bộ Công an).

Tiến hành khám xét, cảnh sát thu giữ 5 khẩu súng, một vật nghi là lựu đạn, 43 viên đạn các loại; các giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; một túi nilon chứa chất nghi là ma túy; 250 triệu đồng và các phương tiện, đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.