Vì sao quận 10 chuyển màu thành "vùng cam"?

Dân trí Chủ tịch UBND quận 10 cho biết, sự gia tăng số ca F0 trên địa bàn nằm trong tầm kiểm soát. Những trường hợp này đa số được phát hiện qua chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/12, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10, cho biết, theo thông báo cấp độ dịch, trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn có sự gia tăng khiến đơn vị này tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 của dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca F0 trên địa bàn không nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cụ thể, hiện tại, toàn địa bàn TPHCM đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19. Các lực lượng của quận 10 cũng tập trung thực hiện chiến dịch này.

"Qua thống kê, quận 10 có hơn 7.500 người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19. Qua xét nghiệm tầm soát, 88 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện, chiếm đa số trường hợp F0 trên địa bàn trong tuần qua", Chủ tịch UBND quận 10 phân tích.

Số ca mắc mới của quận 10 chủ yếu được phát hiện qua chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao (Ảnh minh họa: Hải Long).

Sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 thuộc nhóm nguy cơ cao, ngành y tế của quận đã thực hiện xét nghiệm khẳng định và tập trung ngay cho công tác chăm sóc, điều trị. Bên cạnh đó, quận cũng ghi nhận một số lượng nhất định trường hợp mắc mới là F1 của các trường hợp F0 phát hiện trước đó.

Do vậy, việc tăng cấp độ dịch Covid-19 của quận 10 đến từ lý do chủ yếu là tăng cường tầm soát nhóm nguy cơ cao, không phải sự lây lan do tiếp xúc, giao lưu qua lại trong cộng đồng. Do vậy, dịch bệnh tại địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát.

Ngay khi nhận thông tin trên, UBND quận 10 đã cảnh báo và yêu cầu các phường tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và áp dụng các phương án cụ thể với từng nơi, tùy theo diễn biến tình hình.

Bản đồ dịch Covid-19 tại quận 10 (Nguồn: BCĐ phòng, chống Covid-19 TPHCM).

Cụ thể, với 6 phường thuộc cấp độ 3 dịch Covid-19, chính quyền quận đã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định của Nghị quyết 128 như ngừng phục vụ rượu, bia, hạn chế một số hoạt động. Đối với 8 phường còn lại đang ở cấp độ 1 và 2, các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường nhưng chính quyền địa phương phải theo sát diễn biến dịch.

Theo thông báo về cấp độ dịch mới nhất của TPHCM, trong tuần qua, quận 10 là địa phương duy nhất tại TPHCM tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3. Mặt khác, thành phố có 3 địa phương giảm cấp độ dịch là quận 3, 4, huyện Cần Giờ.

Hiện tại, quận 10 chỉ có một phường là vùng xanh (chiếm tỷ lệ 7%). 6 phường là vùng cam (tỷ lệ 43%) và 7 phường là vùng vàng (chiếm tỷ lệ 50%).

Quang Huy