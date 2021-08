Vì sao dự án 14.000 tỷ đồng khởi công rồi... "bất động"?

Dân trí Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng chậm tiến độ thi công do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính.

Ngày 13/8, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thông tin về tiến độ thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam, trong đó dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) đầu tư.

Khu vực dự kiến triển khai dự án tại xã Hải An, huyện Hải Lăng.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh về dự án xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 14,2 nghìn tỷ đồng, sau hơn một năm khởi công vẫn "án binh bất động".

Trao đổi tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Minh - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019.

Quy mô xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy gồm 10 bến, tổng vốn đầu tư của dự án là 14.234 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, từ năm 2018 - 2025 đầu tư 4 bến, với tổng số vốn là 4.946 tỷ đồng.

Sau hơn 1 năm khởi công, dự án khu bến cảng Mỹ Thủy vẫn án binh bất động.

"Dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, ngoài những yếu tố do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguyên nhân sâu xa do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính và các thủ tục cần thiết nên rất khó triển khai thực hiện dự án như cam kết. Ban quản lý dự án và các Sở, ngành đã tổ chức làm việc nhiều phiên, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công", ông Phạm Ngọc Minh nói.

Trước đó, sau khi UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản cảnh báo về việc chậm trễ tiến độ cam kết thi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) cũng gửi báo cáo phân kỳ và tiến độ đầu tư giai đoạn 1 dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đến UBND tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy cho biết, trong thời gian qua, công ty gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phía MTIP cho rằng, do ảnh hưởng của đại dịch, tốc độ tăng trưởng tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị cũng như các khu vực trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây sẽ bị chậm lại. MTIP đề xuất phân kỳ giai đoạn 1 thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1A từ năm 2021-2023 xây dựng bến số 2 với tổng dự toán 1.250 tỷ đồng, trong đó chi phí nạo vét luồng hết 800 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây lắp bến cảng công vụ, bến cảng số 2 và xây dựng bờ kè phía Nam. Giai đoạn 1B từ năm 2023-2025 đầu tư các bến cảng số 3; 4 và 5.

Phối cảnh Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng.

MTIP cho biết, đã kêu gọi thành công 2 tập đoàn lớn tham gia thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Dự kiến, sau khi TP Hà Nội dừng thực hiện giãn cách xã hội, 2 tập đoàn này sẽ làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị để bàn giải pháp triển khai các bước tiếp theo.

Đăng Đức