Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong

Ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Tân Định xác nhận tại địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 mẹ con tử vong trên quốc lộ 26, đoạn qua xã.

Theo thông tin ban đầu, gần 8h30 cùng ngày, anh P.H.C. (26 tuổi, trú tại xã Tân Định) điều khiển xe tải biển số 69C-011xx lưu thông hướng xã Tân Định đi xã Tây Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã va chạm với xe máy do chị H. (38 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) chở cháu Q. (4 tuổi) đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong (Ảnh: Hữu Loan).

Vụ va chạm đã khiến chị H. và cháu Q. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.