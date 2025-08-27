Khởi tố thanh niên nước ngoài đấm vào mặt trung tá cảnh sát giao thông

Ngày 27/8, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khafizov Artur (19 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

Khafizov Artur được xác định đã đấm trung tá cảnh sát giao thông khi người này đang làm nhiệm vụ.

Trung tá cảnh sát giao thông bị Khafizov Artur đấm vào mặt gây thương tích (Ảnh: Phan Anh).

Theo điều tra, sáng 7/8, tại ngã ba đường Tuệ Tĩnh - Trần Phú (phường Nha Trang), xe máy do Khafizov Artur cầm lái va chạm từ phía sau, cùng chiều với một xe máy khác do bà T., trú tại phường Nam Nha Trang, điều khiển.

Sau va chạm, bà T. ngã ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu. Thấy bà T. bị thương, người dân đã giữ Khafizov Artur ở lại để lực lượng chức năng xử lý.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (khu vực Nha Trang) do Trung tá N.T.G. phụ trách đến hiện trường để giải quyết.

Trong lúc Trung tá G. dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi với Khafizov Artur, bất ngờ bị thanh niên này đấm vào miệng gây chảy máu.

Chứng kiến vụ việc, người dân đã hỗ trợ khống chế Khafizov Artur, bàn giao cho Công an phường Nha Trang đưa về trụ sở xử lý.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, nồng độ cồn của Khafizov Artur là 0,644 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Đối tượng Khafizov Artur tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết hiện nay một số người nước ngoài có hành vi chưa đúng chuẩn mực tại địa phương.

Mới đây nhất là vụ một người nước ngoài lái mô tô phân khối lớn, lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô trên đường Trần Phú, thuộc địa bàn phường. Do đó, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, chấn chỉnh vi phạm của du khách lưu trú.