Chồng bị phạt 3 năm tù vì làm “chuyện ấy” với vợ khi chưa đủ 16 tuổi

Ngày 28/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản ghi nhận việc nộp đơn xin hoãn thi hành án của anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đối với bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo này 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Người con gái Trần Huỳnh Kiệt giao cấu trước đây nay đã thành vợ anh và có với nhau 2 con chung.

Vợ chồng Kiệt và 2 con (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Nhiều lần giao cấu khi bị hại chưa đủ 16 tuổi

Theo nội dung bản án sơ thẩm, tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt và N.T.K.T. (19 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) có quen biết, nảy sinh tình cảm nam nữ.

Tháng 3/2021, T. đến nhà Kiệt và 2 người quan hệ tình dục trong phòng ngủ. Điều tra xác định, từ tháng 3 đến tháng 4/2021, Kiệt và T. đã quan hệ tổng cộng 3 lần.

Tháng 4/2021, T. biết mình có thai nên đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.

Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để đăng ký kết hôn.

Hai tháng sau, công an phát hiện T. sinh con đầu lòng khi chưa đủ 16 tuổi và chuyển nguồn tin tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (cũ) giải quyết.

Kết luận giám định, Kiệt và con gái đầu lòng của T. có quan hệ huyết thống cha - con. Sau đó, Kiệt bị khởi tố tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ở cấp tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Huỳnh Kiệt về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đồng thời đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội trên nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, viện đề nghị tòa ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường số tiền 10 triệu đồng giữa bị cáo và bị hại.

Hội đồng xét xử ở phiên tòa sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của Kiệt là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội.

Theo tòa, bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và nhận thức rõ việc quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi - đối tượng được nhà nước và pháp luật Việt Nam đặc biệt quan tâm, bảo vệ - là hành vi vi phạm pháp luật do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tòa nhận định việc bị cáo bồi thường 10 triệu đồng cho bị hại diễn ra khi 2 người đã là vợ chồng. Do đó, số tiền này được xem là tài sản chung của cả hai, nên không được tính là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Từ những nhận định trên, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Kiệt 3 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm. Tòa áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường thiệt hại cho vợ bằng tiền nên tuyên bị cáo 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm).

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Kiệt là lao động chính của gia đình. Hằng ngày, anh này đi làm thợ sơn để mưu sinh, còn T. ở nhà lo cho 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình càng thêm khó khăn hơn.

Chính quyền địa phương nơi Kiệt cư trú cũng xác nhận gia đình anh này thuộc diện khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, Kiệt đã có đơn xin hoãn thi hành án, đồng thời gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án của mình.

Trong đơn đề nghị giám đốc thẩm, bị cáo cho rằng bản án phúc thẩm chỉ sửa án sơ thẩm về tình tiết khắc phục hậu quả mà chưa xem xét yêu cầu xin hưởng án treo theo quy định.

Theo trình bày của anh này, nếu phải chấp hành án 3 năm tù, bị cáo không thể lao động, chăm sóc gia đình, khiến vợ con rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn.