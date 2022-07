Từ ngày mai thu phí tự động toàn bộ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và TASCO đưa vào vận hành 25 làn thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại 3 trạm thu phí, bao gồm 11 làn vào và 14 làn ra, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại.

Cao tốc này có đặc thù là lượng phương tiện lưu thông lớn vào tất cả các khung giờ, vì thế công tác thi công các hạng mục, kiểm thử hệ thống thu phí ETC… gặp rất nhiều khó khăn.

Hệ thống thu phí ETC triển khai lắp đặt trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống ETC sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông vận tải quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam, tuyến đường huyết mạch giúp kết nối giao thông, kinh tế giữa TPHCM với các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Đây cũng là một trong những tuyến cao tốc kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025.

Hiện tại, lưu lượng bình quân trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đạt 45.000-50.000 lượt phương tiện/ngày đêm, vượt năng lực thông hành thiết kế. Trong thời gian chưa thực hiện đầu tư, mở rộng tuyến cao tốc lên 8-10 làn xe, việc đưa hệ thống thu phí ETC tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào khai thác kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại các trạm thu phí vào các khung giờ cao điểm, ngày lễ, Tết; tạo thuận lợi tối đa, sự thoải mái cho người tham gia giao thông; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tiết giảm chi phí xã hội…

Mức phí thu trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hiện thấp nhất là 98.000 đồng/lượt, cao nhất là 373.000 đồng/lượt. Cụ thể như sau: