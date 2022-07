"Xóa sổ" thu phí thủ công trên các tuyến cao tốc từ 1/8

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Theo Bộ GTVT, thu phí tự động không dừng là yêu cầu bắt buộc đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa công tác thu phí.

Một trạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang thu phí ETC.

Đến nay, các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC. Một số tuyến cao tốc của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ hoàn thành lắp đặt vận hành từ ngày 1/8/ và một số trạm được Thủ tướng chấp thuận không lắp đặt do hiệu quả thấp.

Bộ GTVT cho biết, hiện cả nước có 4,5 triệu ô tô, trong đó hơn 3,2 triệu xe đã dán thẻ ETC, đạt hơn 71%. Trong khi đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tổ chức thí điểm thu phí toàn bộ theo hình thức tự động không dừng từ ngày 1/6 và đạt kết quả tốt, đây là cơ sở để triển khai đồng bộ việc thu phí ETC các tuyến cao tốc.

Theo đó, từ ngày 1/8 sẽ thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc. Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí.

Để triển khai thu phí ETC toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố vận động, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí ETC trước ngày 31/7; tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 1/8.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện, phấn đấu đến tháng 9/2022 đạt 80-90% số lượng phương tiện trên toàn quốc dán thẻ tham gia dịch vụ ETC.