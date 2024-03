Trưởng phòng điều tra tội phạm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Chiều 25/3, Công an tỉnh Lai Châu công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Anh Hưng đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 26/3.

Đại tá Lê Anh Hưng hiện là Trưởng phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an).

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh (Ảnh: Dương Đinh).

Theo Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Nguyễn Viết Giang, Đại tá Lê Anh Hưng được lãnh đạo Cục An ninh điều tra đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị Đại tá Hưng khắc phục mọi khó khăn trước mắt, bắt tay ngay vào công việc, phát huy tốt năng lực, sở trường để xứng đáng là người chỉ huy gương mẫu, vững vàng bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Anh Hưng chia sẻ được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm mà cấp trên giao phó.

Ông hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu hiện có 5 lãnh đạo, gồm Giám đốc - Đại tá Nguyễn Viết Giang và 4 Phó Giám đốc: Đại tá Phạm Hải Đăng, Đại tá Sùng A Súa, Đại tá Tao Văn Trường và Đại tá Lê Anh Hưng.