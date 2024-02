Ngày 27/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Đại tá Võ Văn Mai, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Giám đốc Công an Quảng Ngãi Phan Công Bình (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Võ Văn Mai (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Đại tá Võ Văn Mai (SN 1971, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) công tác trong lực lượng công an hơn 31 năm.

Tháng 3/2022, Đại tá Võ Văn Mai giữ chức Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đại tá Võ Văn Mai được biệt phái có thời hạn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 15 nhân sự lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh này.