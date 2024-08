Trường học, trạm y tế ngập gần tới nóc ở Cao Bằng

Sáng 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến cho 3 điểm trường (một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường bán trú), cùng một trạm y tế xã trên địa bàn xã Quang Vinh bị ngập sâu trong nước.

Điểm trường tại xã Quang Vinh bị ngập sâu (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Cụ thể, nước lũ bắt đầu ngập sâu các địa điểm trên từ hôm 25/8. Điểm trường bị ngập sâu nhất khoảng 3m.

"Rất may thời điểm hiện tại học sinh chưa nhập học. Vụ việc không làm ai bị thương. Hiện nay nước lũ bắt đầu rút. Khu vực các điểm trường bị ngập là thung lũng, dễ bị ngập khi mưa lớn kéo dài", lãnh đạo UBND huyện Trùng Khánh thông tin.

Điểm ngập sâu nhất khoảng 3m (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến 18h ngày 25/8, mưa lũ làm 2 người mất tích.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 23/8, ông Vi Văn T. (SN 1966) và anh Dương Văn T. (SN 1994, ở xã Mã Ba, huyện Hà Quảng) đi ăn cỗ, đến 20h cùng ngày trở về nhà.

3 điểm trường cùng một trạm y tế xã ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh bị ngập sâu (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Do mưa lớn nên đoạn đường liên xã Quang Vinh - Mã Ba có nhiều điểm bị ngập sâu cả lòng đường. Do chủ quan nên 2 người trên vẫn dắt xe qua đoạn ngập úng, không may trượt xuống đám ruộng cạnh đường và bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lũ đã làm 382 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại. Gần 608ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại.

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường khu vực các huyện Hòa An, TP Cao Bằng, huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa bị ảnh hưởng.