Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại Cao Bằng

Tối 23/8, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 22/8 đến 14h ngày 23/8), trên địa bàn các huyện Hòa An, TP Cao Bằng, Thạch An, Hạ Lang, Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa... có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Công an huyện Hà Quảng giúp đỡ người dân di tản tài sản khi nước lũ tràn về (Ảnh: Lê Nam).

Lượng mưa đo được tại Bế Triều 111,3mm, thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An) 108,6mm; thành phố Cao Bằng 50,6mm; Nà Ràng 129,6mm, Mã Ba (huyện Hà Quảng) 127,2mm; Quang Vinh 145,2mm, thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh) 122,4mm...

Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng cắm biển cảnh báo ngập lụt (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Theo cơ quan chức năng, nhiều diện tích cây nông nghiệp ven sông suối bị ngập úng cục bộ. Quốc lộ 3 đoạn qua xã Bạch Đằng (Hòa An) bị sạt lở nghiêm trọng; đường tỉnh 202 qua địa phận xã Yên Lạc (Nguyên Bình) có hố sụt lớn gây ách tắc giao thông.

Nước lũ dâng cao tại xã Bình Long, huyện Hòa An (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Đường Hồ Chí Minh lên huyện Hà Quảng bị ngập úng đoạn qua thị trấn Nước Hai (Hòa An), đoạn đường qua Tiểu đoàn huấn luyện ngập sâu gần 50cm. Các tuyến giao thông nông thôn Đại Tiến - Đức Xuân, Nà Tú - Bản Gủn, xã Ngũ Lão (Hòa An), đường từ thị trấn Trà Lĩnh qua xã Quang Hán (Trùng Khánh - Tổng Cọt (Hà Quảng) bị sạt lở nhiều đoạn...

Mực nước dâng cao tràn vào nhà dân ở huyện Hà Quảng (Ảnh: Lê Nam).

Đặc biệt, trong ngày 23/8, huyện Hà Quảng, xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập, úng, sạt lở nhiều nơi.

Công an huyện Hà Quảng đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các lực lượng, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ khắc phục, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại của mưa lũ ảnh hưởng đến nhân dân.