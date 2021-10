Trưng dụng bến xe làm nơi tránh bão cho hàng trăm người hồi hương

Dân trí Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, tỉnh này đã yêu cầu trưng dựng tạm thời bến xe miền Trung làm điểm đón tiếp công dân để ứng phó cơn bão số 8.

Theo ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Sở này đã và đang chủ trì việc đón tiếp công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, mỗi ngày từ 300-600 người.

Tuy nhiên, theo dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 nên từ chiều 13/10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có gió giật mạnh đi kèm với mưa to và rất to. Để đảm bảo an toàn cho công dân trở về từ các tỉnh phía Nam và lực lượng làm nhiệm vụ tiếp đón, tỉnh Nghệ An trưng dụng tạm thời bến xe miền Trung để đón tiếp công dân trong thời gian bão số 8 đổ bộ vào khu vực Nghệ An. Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 17h ngày 13/10 đến chiều 14/10.

Đội ngũ cán bộ y tế túc trực tại bến xe miền Trung để đón các công dân về và kiểm tra y tế (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Chúng tôi đã sắp xếp, bố trí các khu vực nghỉ ngơi cho công dân, khu vực cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và điểm tập kết phương tiện, cũng như các điều kiện, cơ sở vật chất khác đảm bảo vệ sinh an toàn" - ông Nguyễn Văn Hải cho biết thêm.

Cũng theo ông Hải, đến 23h ngày 13/10 đã có 70 công dân đang trú tại bến xe miền Trung, trong đó có khoảng 30 người là nội tỉnh. Trong đêm 13/10 có 300-400 công dân về đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

"Theo báo cáo của nhà chức trách tỉnh Quảng Bình, trong đêm 13/10 có 5 xe buýt chở theo khoảng 100 công dân ra địa bàn Nghệ An để bàn giao. Chúng tôi đón khoảng 300 người đi xe máy về TP Vinh" - ông Hải chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê khi ảnh hưởng của bão số 8 nên Nghệ An đã bố trí tất cả phải được nghỉ ngơi, đón tiếp tại bến xe miền Trung (Ảnh: Nguyễn Duy).

Hiện Sở Giao thông vận tải đã túc trực để tiếp đón công dân về trú tránh bão tại bến xe. Sau khi bão tan sẽ đưa đi các khu cách ly đối với người trong tỉnh và dẫn ra khỏi địa bàn tỉnh với người ngoài tỉnh.

Tối 13/10, Nghệ An đã chính thức đón chuyến tàu đầu tiên từ Hà Nội đến ga Vinh. Lực lượng y tế, công an đã bố trí người để kiểm tra y tế và bảo đảm an ninh trật tự.

Nguyễn Phê