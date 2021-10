Đảm bảo an toàn cho người hồi hương khi di chuyển trong bão số 8

Dân trí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý tỉnh Nghệ An, ngoài các biện pháp phòng, chống bão số 8, phải đảm bảo an toàn cho người dân hồi hương đi qua địa bàn trong thời gian bão đổ bộ.

Ngày 13/10, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 8 tại Nghệ An.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, địa phương đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống cơn bão số 8. Đến thời điểm này không còn tàu thuyền hay ngư dân Nghệ An trên biển.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (áo xám) kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 8 tại cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (Ảnh: P.B).

Các diện tích hoa màu, lúa, diện tích nuôi trồng thủy sản đang được tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ, thu hoạch nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 8 gây ra. Công tác đảm bảo an toàn các hồ đập, tiêu úng, chống sạt lở đất... cũng đang được thực hiện, đảm bảo ứng trực 24/24h.

Do bão dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An nên UBND tỉnh này đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Trong trường hợp bão cấp 9 kết hợp triều cường dâng 2-3 m, Nghệ An dự kiến phương án di dời tại chỗ 16.200 người; sơ tán đến nơi ở khác 2.000 người.

Hồ thủy lợi Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) mở điều tiết với lưu lượng 4 m3/s để chuẩn bị đón bão số 8 (Ảnh: Hoàng Lam).

"Hiện nay số công dân trở về từ các tỉnh phía Nam rất đông. Tỉnh Nghệ An đang thực hiện cách ly 6.500 người tại các khu cách ly tuyến tỉnh và tuyến xã, do vậy địa điểm tổ chức sơ tán người dân các khu vực nguy cơ cao thiếu. Nghệ An đang tìm địa điểm di dời, phòng chống bão cho người dân", ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho hay.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết hiện các công trình công cộng, trường học đang phục vụ cách ly dẫn tới khó khăn trong bố trí địa điểm sơ tán người dân khỏi các vùng nguy hiểm khi bão số 8 đổ bộ (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi kiểm tra tại thị xã Hoàng Mai và huyện Hưng Nguyên, nghe báo cáo phương án ứng phó của UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động triển khai công tác phòng, chống bão số 8 của tỉnh này; đồng thời, đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, nhanh chóng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra phòng, chống bão số 8 tại Nghệ An

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý phải đẩy mạnh công tác thông tin về diễn biến của bão và tuyên truyền người dân tuyệt đối không chủ quan. Đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa, có phương án điều tiết xả lũ để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

"Vừa đối phó bão số 8, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn cho dòng người di cư từ phía Nam ra, Nghệ An đang cùng một lúc thực hiện 3 nhiệm vụ chồng lên nhau, dễ xung đột với nhau và dễ rủi ro, đây là điều cần phải đặc biệt lưu ý", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động trong ứng phó với cơn bão số 8 của tỉnh Nghệ An (Ảnh: P.B).

Hiện các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, công an... cùng các hàng nghìn phương tiện đã được huy động sẵn sàng hỗ trợ cho Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ ứng phó với bão số 8 cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.

Một nội dung được các thành viên đoàn công tác đặc biệt lưu ý là đảm bảo an toàn cho dòng người hồi hương qua địa bàn Nghệ An trong thời điểm xảy ra mưa bão. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp, bố trí nơi ăn, nghỉ và các nhu yếu phẩm để người dân hồi hương trú ẩn an toàn trong thời gian xảy ra bão, dự kiến trưa ngày 14/10 sẽ đổ bộ vào địa phương này.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho công dân từ miền Nam hồi hương qua địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian bão số 8 đổ bộ vào đất liền (Ảnh: Hoàng Lam).

"Phải đảm bảo an toàn trong di chuyển cho công dân từ phía Nam hồi hương qua địa bàn Nghệ An. Chúng ta đã cấm người dân ra biển, cần thiết cấm người dân ra khỏi nhà trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Hoàng Lam