Triệu tập người đăng tin giả "bạo loạn ở Cư Kuin dịp Tết"

Chiều 6/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận việc mời ông N.H.V. (32 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) đến trụ sở công an để làm việc do đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, vào tối 2/2 (mùng 5 Tết), Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên mạng xã hội Facebook có lan truyền thông tin với nội dung: "Có khoảng 12 đối tượng có vũ khí đang bạo loạn ở khu vực Việt Đức 4, huyện Cư Kuin. Ai đi chúc Tết gần khu vực này cẩn thận...".

Đăng thông tin "có bạo loạn" trái sự thật, ông V. bị công an mời làm việc (Ảnh: Thành Lê).

Thông tin này đã gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua điều tra, công an xác định thông tin này do ông V. đăng trên hội nhóm kín "Hội Bố Mẹ Đơn Thân Đắk Lắk Tây Nguyên", nơi ông V. là quản trị viên. Công an đã mời ông V. đến làm việc.

Mặc dù ông V. đã xóa bài sau khoảng 10 phút đăng tải nhưng nhiều người vẫn kịp chụp lại màn hình thông tin này (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận tự đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Sau khi thấy thông tin lan truyền, ông V. chủ động gỡ bỏ nội dung này sau khoảng 10 phút đăng tải.

Nguyên nhân ông V. đăng thông tin "có bạo loạn ở Cư Kuin" là do vào chiều 1/2, ông V. thấy có một nhóm thanh, thiếu niên tại huyện Cư Kuin xảy ra mâu thuẫn cãi vã với một nhóm khác. Sau đó, nhóm này đã giải tán mà không xảy ra đánh nhau.

Làm việc với cơ quan công an, ông V. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, ông N.H.V. đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đơn vị đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định xử phạt.