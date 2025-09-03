Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước đón lượng khách kỷ lục chưa từng có

Ngày 3/9, Ban tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết, sau 6 ngày mở cửa, triển lãm đã đón gần 4 triệu lượt khách tham quan. Đây là con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam.

Riêng ngày 1/9, lượng khách đạt hơn 1 triệu lượt, là ngày cao điểm nhất từ khi khai mạc.

Cụ thể, lượng khách trong những ngày qua như sau: Ngày 1 (28/8) hơn 230.000 người; ngày 2 (29/8) gần 300.000 người; ngày 3 (30/8) đạt hơn 650.000 người; ngày 4 (31/8) là khoảng 800.000 người; ngày 5 (1/9) khoảng 1,05 triệu người; ngày 6 (2/9) khoảng 900.000 người.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/9.

Khối các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham quan triển lãm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dù đón lượng khách kỷ lục chưa từng có trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, các dịch vụ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia vẫn bảo đảm đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan.

Đặc biệt trong chiều 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã tới tham quan triển lãm. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chủ trì đón và dẫn đoàn tham quan.

Đoàn lãnh đạo cấp cao đã lần lượt tham quan đại cảnh cổng sen “hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam; khu trưng bày “khát vọng bầu trời - vì tương lai xanh”; khu “cờ Đảng soi đường” và không gian triển lãm Bộ Ngoại giao.

Đặc biệt, tại khu “Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh”, các nhà lãnh đạo đã cùng lên sân khấu giao lưu trực tiếp với robot hình người. Robot đã thực hiện các thao tác như vẫy tay, chào hỏi và phản ứng theo cử chỉ, tạo nên một khoảnh khắc tương tác sinh động giữa con người và công nghệ.

Triển lãm "Thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Người dân có thể đến tham quan triển lãm bằng xe buýt. Trung tâm triển lãm có kết nối 20 tuyến xe buýt và 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí; có 12 quầy thông tin, cẩm nang thông tin miễn phí (online và bản giấy), bảng biển chỉ dẫn, bản đồ số digimap.