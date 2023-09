TPHCM mưa liên tiếp đến cuối tuần, từ 21/9

Theo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, ngày 21/9, qua hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết, định vị sét cho thấy, mây dông phát triển mạnh gây mưa trên khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, quận 7, Bình Tân.

Khoảng vài giờ tới, mây tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông, có nơi kèm theo sét tại khu vực TP Thủ Đức, quận 12, sau đó lan sang khu vực khác của thành phố như các quận trung tâm, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh...

Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Trong 24 giờ tới, dự báo thời tiết TPHCM mây thay đổi, đêm 21/9 và chiều tối 22/9 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C, cao nhất dao động 32-33 độ C.

Theo Đài KTTV Nam Bộ, trong nửa cuối tuần này từ ngày 21/9, toàn thành phố sẽ có mưa, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Trước đó, trận dông lốc chiều tối 19/9 khiến 82 cây xanh ở TPHCM đổ ra đường, hàng chục mái tôn nhà dân bật nóc, cùng nhiều trụ sắt bị quật đổ. Một số nơi cây xanh đổ đè lên phương tiện giao thông, đường dây điện gây ùn tắc giao thông.

Cảnh dông lốc ở TPHCM khiến nhiều người sợ hãi (Video: Facebook Tôi là dân quận 8).

Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong vòng 48 giờ đến 10 ngày tới.

Nguyên nhân đến từ rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ hoạt động mạnh dần lên, cho đến ngày 27/9 mới nâng dần trục lên phía bắc. Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu đi nhưng khoảng ngày 23-24/9 lại mạnh dần.