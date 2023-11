TPHCM bắt đầu mát lạnh và khả năng ngập cao do triều cường

Theo ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, ngày 25/11, mực nước tại hầu hết trạm đo tại vùng hạ lưu sông hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm nhưng vẫn ở mức cao.

Mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại một vài trạm ở TPHCM trong ngày 25/11 là: trạm Nhà Bè cao 1,58m xấp xỉ mức báo động (BĐ) III; trạm Phú An cao 1,54m trên mức BĐ II 0,04m.

Đài KTTV dự báo mực nước tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có thể lên nhanh trong những ngày tới, theo kỳ triều cường rằm tháng 10 Âm lịch.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày mai, 27-29/11 (tức 15-17/10 Âm lịch), khoảng 1,7-1,75m trên mức BĐ III 0,1-0,15m tại trạm Phú An và Nhà Bè. Thời gian xuất hiện đỉnh triều rơi vào sáng sớm 4h-7h và giờ tan tầm 17h-19h.

Ngập đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TPHCM vào kỳ rằm tháng 9 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đài KTTV cảnh báo đây là kỳ triều cường cao trong những tháng cuối năm, đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp và ven sông.

Một vài tuyến đường có khả năng bị ngập cao như: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu (tập trung nhiều tại quận 7 và huyện Nhà Bè).

Về hình thái thời tiết, riêng từ chiều tối hôm qua đến hôm nay và vài ngày tới, mưa xuất hiện nhiều hơn, mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to xảy ra chủ yếu về chiều.

Thời tiết TPHCM chịu ảnh hưởng của các hoạt động khí tượng: nhiễu động gió đông trên cao tác động đến khu vực Nam Bộ từ 25-26/11; rãnh áp thấp xích đạo có trục 4-7 độ vĩ bắc sau lùi trục xuống phía nam từ 26/11.

Ngoài ra, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu lệch đông xuống miền Bắc nước ta được bổ sung thêm vào khoảng ngày 26/11, sau vài ngày sẽ kéo nền nhiệt miền Nam giảm xuống (còn khoảng 22-31 độ C, giảm 2-3 độ C so với các ngày trước).

Sương mù sáng sớm che khuất đỉnh tòa nhà cao nhất TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Những ngày này, TPHCM trong điều kiện khí tượng ban ngày, nhất là đầu giờ sáng trời có nhiều mây nên nắng sẽ yếu, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí tăng chậm (theo thời gian dần về trưa), là điều kiện thuận lợi hình thành mù hoặc sương mù.

Chuyên gia thời tiết khuyến cáo, sương mù cũng là biểu hiện không khí đang ô nhiễm, càng dày đặc càng biểu thị mức độ ô nhiễm không khí cao. Người dân cần che chắn kỹ khi ra đường để đảm bảo sức khỏe.