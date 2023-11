Lý do miền Nam đón không khí lạnh chậm hơn miền Bắc

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, từ ngày 18/11, thời tiết khu vực Nam Bộ và TPHCM sẽ giảm mưa, nắng nhiều, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo - Đài KTTV Nam Bộ, đã phân tích các hình thái thời tiết đang diễn ra ở miền Nam và thời gian tới.

Những ngày nóng oi sẽ sớm chấm dứt

Đài KTTV Nam Bộ dự báo 10 ngày tới, nhiệt độ TPHCM dao động 22-33 độ C, giảm vài độ C so với các tuần trước. Miền Bắc bắt đầu trở lạnh từ tuần trước, nhưng Nam Bộ vẫn nóng bức trong mấy ngày qua. Người dân TPHCM chờ mặc áo ấm.

Người dân TPHCM mặc áo ấm dù trời nắng trong đợt không khí lạnh cuối năm 2022 (Ảnh: Trần Đạt).

Phó trưởng phòng Dự báo - Đài KTTV Nam Bộ đã lý giải về sự "chậm trễ" của thời tiết, đồng thời nhận định những ngày nóng nực sẽ sớm kết thúc ở Nam Bộ.

"Quá trình không khí lạnh từ phía bắc khuếch tán dần xuống Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ để gây ra những đợt giảm nhiệt cho khu vực, mất khá nhiều thời gian", ông Quyết giải thích.

Trong đó, có những đợt không khí lạnh tăng cường yếu và ngắn ngày, xuống đến miền Trung thì suy yếu hoàn toàn, không còn khả năng để di chuyển sâu xuống phía nam.

Vì vậy, để Nam Bộ giảm nhiệt rõ rệt bởi không khí lạnh, thì cần đợi sau khi miền Bắc đã trải qua một thời gian dài trời rét, tức là sau vài đợt tăng cường mạnh của không khí lạnh.

"Đặc biệt trong năm nay, từ đầu mùa đến giờ, không khí lạnh hầu hết tăng cường ra phía đông, sau đó mới khuếch tán vào Nam Bộ theo hướng đông nam, nên sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn để nó có thể tác động đến thời tiết Nam Bộ", ông Quyết nói.

Bên cạnh đó, những ngày qua miền Nam vẫn có mưa, nhưng so với thời kỳ giữa mùa mưa đã giảm nhiều. Trong suốt mùa mưa năm nay, nhiệt độ trung bình hầu hết cao hơn bình thường (so với trung bình nhiều năm). Thời gian có nắng trong ngày kéo dài, trong khi không khí lạnh thì chưa đủ mạnh để tác động đến thời tiết khu vực.

Theo ông Quyết, hình thái thời tiết này xuất phát từ hiện tượng El Nino kéo dài khiến cho nền nhiệt cao, không chỉ ở Nam bộ mà cả ở trên một vùng rất rộng lớn xung quanh.

TPHCM thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn mưa rào bất chợt vào cuối năm (Ảnh minh họa: Hải Long).

Thời tiết Nam Bộ và TPHCM trong những ngày tới

Phó trưởng phòng Dự báo - Đài KTTV Nam Bộ dự báo thời tiết miền Nam trong những ngày tới: Mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; sáng sớm có nơi mù nhẹ, ngày nắng; trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Phân tích diễn biến khí tượng, ông Quyết cho biết, hệ thống thời tiết tác động đến nước ta mấy ngày vừa qua gồm: áp cao lục địa được tăng cường xuống Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hướng lấn tây.

Áp cao lạnh lục địa phía bắc có cường độ ổn định, từ ngày 20/11 suy yếu dần và di chuyển ra phía đông nam Trung Quốc, khoảng ngày 23-24/11 khả năng được tăng cường trở lại. Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh đến ngày 21/11, sau giảm dần.

Gió Đông Bắc có xu hướng tăng trên vùng biển ngoài khơi phía nam. Điều này khiến nền nhiệt ở các tỉnh phía bắc giảm, khu vực miền Trung, Nam Trung Bộ mưa to đến rất to, do cường độ không khí lạnh chưa mạnh nên chưa thể gây giảm sâu nhiệt độ ở khu vực phía nam.

Tuy nhiên, hệ thống áp cao cận trên tầng cao lấn tây, đẩy luồng ẩm theo rìa Tây Nam đi vào đất liền, kết hợp ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa (như đã nêu ở trên) làm cho bầu trời ban ngày nhiều mây.

Trong điều kiện khí tượng ban ngày, nhất là đầu giờ sáng trời có nhiều mây nên nắng sẽ yếu, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí tăng chậm (theo thời gian dần về trưa), là điều kiện thuận lợi hình thành mù hoặc sương mù.

Sương mù sáng sớm ở TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo ông Lê Đình Quyết, sương mù được định nghĩa là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát bề mặt trái đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1km.

Trong khí tượng, hiện tượng mù và sương mù gần giống nhau, chỉ khác ở chỗ: mù có tầm nhìn xa hơn (xấp xỉ trên 1km) và không được xếp vào loại thời tiết nguy hiểm.

Thế nhưng, sương mù lại được xếp vào một trong những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Chuyên gia thời tiết khuyến cáo, sương mù cũng là biểu hiện không khí đang ô nhiễm, càng dày đặc càng biểu thị mức độ ô nhiễm không khí cao. Người dân cần che chắn kỹ khi ra đường để đảm bảo sức khỏe.