Người đàn ông mang xăng đến đốt phòng trọ ở TPHCM bị bắt

Ngày 22/8, cơ quan công an đã bắt giữ ông H., người mang xăng đến đốt phòng trọ ở phường Thủ Đức.

Trước đó, gần 12h ngày 21/8, ông H. chạy xe máy đến phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức. Tại đây, ông đập cửa phòng trọ, đổ xăng vào bên trong rồi châm lửa đốt.

Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc nằm trên đường Hồ Văn Tư (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thời điểm trên, bà N.T.T.H. (SN 1975) và ông Đ.V.N. (SN 1970) ở bên trong phòng trọ tháo chạy ra ngoài. Vụ việc cả hai bị bỏng nhẹ, xe máy bà N. bị cháy sém.

Sau khi phóng hỏa, ông H. lấy xe máy của người dân chạy về hướng chợ Thủ Đức.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường trích xuất hình ảnh camera an ninh điều tra vụ việc. Nghi can bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.