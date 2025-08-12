Tiếp tục xin ý kiến xử lý căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau"

Ngày 12/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo và kiến nghị cơ quan chức năng chuyên môn của tỉnh hướng dẫn việc xử lý căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau". Vụ việc này xảy ra gần 3 năm trước đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Trước đó, tháng 12/2022, UBND xã Tân Thành, TP Cà Mau (cũ) phát hiện ông H.A.T. xây dựng công trình (trong đó có căn biệt thự được nhiều người nhận xét "đẹp nhất Cà Mau") trên đất nuôi trồng thủy sản, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Khu biệt thự của ông T. (Ảnh: CTV).

Ngày 9/1/2023, Chủ tịch UBND TP Cà Mau có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. và buộc khôi phục lại tình trạng đất ban đầu.

Hơn 10 tháng sau, UBND TP Cà Mau có quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt, trong đó buộc giữ nguyên hiện trạng tại thời điểm phát hiện vi phạm (đã xây căn biệt thự) nhưng ông T. phải chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 2.000m2 đất.

Sau đó, ông T. tự nguyện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất vi phạm. Ngày 17/9/2024, UBND TP Cà Mau có quyết định cho phép việc này nhưng ông T. phải nộp tiền sử dụng đất hơn 8,3 tỷ đồng.

Đến tháng 5, ông T. có đơn kiến nghị xem xét cho rút toàn bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngày 12/6, UBND TP Cà Mau có công văn không thống nhất cho ông T. rút toàn bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị ông T. thực hiện nghĩa vụ tài chính trước đó.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Thành, đến nay ông T. vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và các quyết định nêu trên vẫn còn hiệu lực pháp luật.

UBND phường Tân Thành kiến nghị, với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn hiệu lực nhưng ông T. không thực hiện nghĩa vụ tài chính, phường có được thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả.

“Trường hợp UBND phường Tân Thành thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả, phường có phải thu hồi quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước khi cưỡng chế”, UBND phường Tân Thành kiến nghị đến Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau xác nhận, sở đã nhận báo cáo, kiến nghị của phường Tân Thành và đang phối hợp xem xét xử lý theo quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, ông H.A.T. xây dựng căn biệt thự tại xã Tân Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Căn biệt thự này được chính chủ nhân đăng hình ảnh lên Facebook và nhiều người nhận xét đây là biệt thự "đẹp nhất Cà Mau".