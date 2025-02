Thực hư việc sở GTVT dừng nhận cấp đổi bằng lái từ 19/2

Sáng 19/2, phóng viên Dân trí ghi nhận hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại TPHCM (252 Lý Chính Thắng, quận 3) vẫn diễn ra bình thường sau những thông tin cho rằng ngành GTVT sẽ bàn giao nhiệm vụ sát hạch lái xe cho ngành công an từ hôm nay.

Trong khi đó, Sở GTVT tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe từ 19/2.

Các sở GTVT không thống nhất

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 19/2, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết, công tác cấp đổi bằng lái và sát hạch lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cấp thẩm quyền có quyết định.

Về phương án chuyển giao dữ liệu cho ngành công an, ông An cho hay các cơ quan vẫn đang bàn bạc và chưa thống nhất.

"Đến hôm nay, Sở GTVT thống kê còn tồn khoảng 140.000 hồ sơ sát hạch, cấp đổi bằng lái, dự kiến đến cuối tháng 3 là chốt sổ", ông Bùi Hòa An nói và cho biết từ nay đến hết tuần sau (26/2), Sở GTVT sẽ cấp đổi toàn bộ số bằng lái tồn đối với ô tô, sau đó sẽ hoàn tất phần còn lại.

Một điểm cấp bằng lái xe tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Tại Long An, Giám đốc Sở GTVT Đặng Hoàng Tuấn cho biết, đơn vị sẽ duy trì cấp đổi bằng lái xe cho người dân đến ngày 1/3, sau đó dừng nhiệm vụ này và bàn giao cho ngành công an.

Khoảng một tháng nay, lực lượng công an tỉnh Long An đã đến Sở GTVT tiếp cận các quy trình cấp đổi bằng lái, quản lý dữ liệu. Trong 1-2 tuần tới, hai bên sẽ bàn giao nhiệm vụ này.

"Đơn vị cũng đã giải quyết hết các hồ sơ tồn đọng. Trước đây, sở nợ bằng lái người dân do thiếu phôi và vật liệu in. Khi có đủ các vật liệu trên, hàng nghìn bằng lái nợ đã được in, giải quyết xong cho dân", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Sở GTVT Long An cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương cũng không tổ chức khóa mới thi sát hạch lái xe. Khóa mới sắp tới sẽ được sở bàn giao cho ngành công an để tổ chức thi, cấp bằng.

Còn tại Đồng Nai, Trung tâm hành chính công tỉnh cho biết hiện bộ phận một cửa lĩnh vực GTVT vẫn tiếp nhận hồ sơ đổi bằng lái đối với các trường hợp GPLX chỉ còn hạn từ 1 đến 15 ngày. Các trường hợp còn lại, Sở GTVT Đồng Nai đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đổi bằng từ ngày 6/1.

Ghi nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, số lượng người dân đến đổi bằng vắng, không còn đông như những ngày trước. Sở GTVT tiếp tục hoàn tất các phần việc còn lại trước khi bàn giao dữ liệu, hồ sơ sang cơ quan công an tỉnh.

Trong khi một số sở GTVT vẫn tiếp nhận hồ sơ GPLX, nhiều nơi khác đã xác nhận dừng công việc này để bàn giao cho ngành công an.

Người dân cấp đổi Giấy phép lái xe tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 19/2, lãnh đạo Sở GTVT Bình Dương cho biết, Sở đã ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép kể từ hôm nay. Trước đó, ngày 17/2, Sở cũng đã ra văn bản thông báo về việc này để người dân nắm.

Về vấn đề tồn đọng hồ sơ sát hạch và hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, một cán bộ cho biết phía Sở nhận bao nhiêu hồ sơ đều thực hiện giải quyết hết để trả cho người dân nên không có tồn đọng. Phía Sở cũng nắm thông tin sẽ chuyển giao công việc cho công an từ ngày 19/2 nên không lập kế hoạch thi sát hạch.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo Sở GTVT cho biết, từ hôm nay Sở dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe để đơn vị tổng hợp, bàn giao nhiệm vụ sang Bộ Công an theo quy định. Người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe có thể nộp hồ sơ ở cơ quan công an.

"Những hồ sơ trước đó Sở đã tiếp nhận của người dân sẽ được đơn vị thực hiện sớm để hoàn trả", ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Quyền Giám đốc Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu, thông tin.

Tại tỉnh Tây Ninh, đại diện Sở GTVT cho biết, đơn vị vừa ngưng 2 ngày cấp đổi bằng lái cho người dân và thực hiện trở lại từ hôm nay. Sở sẽ cấp đổi bằng lái xe tiếp tục cho người dân đến khi có thông báo mới bàn giao nhiệm vụ cho công an.

"Mới đây, Cục Đường bộ có văn bản yêu cầu tạm ngưng cấp đổi bằng lái. Tuy nhiên, đến hết ngày 18/2, địa phương không tiếp tục nhận được thông báo mới từ Cục Đường bộ nên tiếp tục thực hiện cấp đổi bằng cho người dân vào sáng nay", vị này nói.

Chưa biết khi nào Cục CSGT nhận bàn giao

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái (Cục Đường bộ) cho biết, việc cấp đổi bằng lái tại các sở GTVT vẫn diễn ra bình thường.

Trong văn bản gửi Cục CSGT ngày 18/2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã yêu cầu các sở GTVT chuẩn bị điều kiện cần thiết để có thể bàn giao nhiệm vụ, dự kiến từ ngày 19/2. Tuy nhiên theo phản ánh, một số địa phương vẫn chưa triển khai được công tác tiếp nhận do chưa có chỉ đạo của cấp trên.

Để các sở GTVT chủ động lập kế hoạch tổ chức sát hạch, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe và hoàn thiện việc cấp giấy phép lái xe cho người dân có nhu cầu trước thời điểm bàn giao, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục CSGT thông báo thời điểm nhận bàn giao để phía ngành GTVT triển khai thực hiện.

Tài xế chờ cấp đổi giấy phép lái xe tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo Cục Đường bộ, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp, đổi giấy phép lái xe của người dân phải đảm bảo diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho biết, công an các địa phương đang tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để phục vụ người dân ngay khi tiếp nhận.

Theo kế hoạch, Cục CSGT sẽ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam; cấp tỉnh giao phòng CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng sở GTVT; cấp xã/phường sẽ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX cho người dân.

Người dân có thể nộp hồ sơ đổi GPLX ngay tại công an xã, phường, thị trấn. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế tình trạng quá tải khi tiếp nhận hồ sơ.

Để giải quyết nhanh chóng nhu cầu của người dân, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Bộ Công an sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức thực hiện. Hệ thống phần mềm, trang thiết bị sẽ được nâng cấp theo hướng hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước.