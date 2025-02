"Số phận" bằng lái chờ cấp đổi khi sở GTVT chuyển giao nhiệm vụ

"Dịch vụ cấp đổi bằng lái xe có bị ảnh hưởng?" là câu hỏi được nhiều người đặt ra trong bối cảnh ngành GTVT đang gấp rút bàn giao lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho ngành công an.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Cục Đường bộ) cho biết, ngày 12/2, Cục đã có công văn đề nghị các sở GTVT trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ không được làm ảnh hưởng đến việc cấp, đổi bằng lái của người dân.

Người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp mới GPLX tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

"Các sở phải thực hiện tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe và hoàn thành việc cấp giấy phép lái xe mới đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ tại sở trước ngày bàn giao. Sau ngày bàn giao, việc tiếp nhận sẽ do cơ quan công an thực hiện", vị này cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết sở đã xác định việc bàn giao lĩnh vực sát hạch lái xe cho lực lượng công an, tuy nhiên chưa biết chính thức là ngày nào.

"Hiện, việc cấp đổi bằng lái xe vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có việc cấp đổi bằng lái xe mô tô 2 bánh sẽ bị hạn chế lại do loại bằng này không có thời hạn, không bị ảnh hưởng", lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định.

Nói về lo ngại gián đoạn dịch vụ, ông An nhấn mạnh ngày mà Sở GTVT ngừng làm thủ tục cấp đổi bằng lái thì cơ quan nhận bàn giao (công an) cũng sẽ bắt đầu làm việc từ ngày đó. "Bà con cứ từ từ đi đổi, không cần gấp gáp", lãnh đạo sở trấn an.

Qua tìm hiểu, đã có một số sở GTVT địa phương thông báo hoặc đề xuất dừng cấp đổi GPLX để phục vụ công tác bàn giao lĩnh vực. Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc công an sẽ nhận bàn giao và tiếp tục duy trì dịch vụ công này như thế nào.

Theo kết quả cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Công an và Bộ GTVT, thời điểm bàn giao lĩnh vực sát hạch, cấp bằng lái xe giữa 2 bộ dự kiến là ngày 19/2. Mảng lĩnh vực này sẽ được bàn giao trực tiếp từ Cục Đường bộ sang Cục CSGT và từ các sở GTVT địa phương sang công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ đã yêu cầu các sở GTVT kiểm kê, bàn giao cơ sở dữ liệu, trang thiết bị và tài sản có liên quan cho công an tỉnh. Thời gian bàn giao từ ngày 13/2 đến trước ngày quy định bàn giao được cơ quan bàn giao và cơ quan tiếp nhận thống nhất.

Các dữ liệu mà sở GTVT phải thống kê bao gồm nhân sự sát hạch, cấp GPLX; số liệu về trung tâm sát hạch, sân tập lái; sát hạch viên; dữ liệu GPLX các loại; hệ thống phần mềm; tài sản phục vụ in GPLX; số lượng phôi bằng lái còn lại; danh sách địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về GPLX; dữ liệu hồ sơ đổi, cấp lại GPLX...

"Đề nghị các sở GTVT khẩn trương rà soát, lập báo cáo và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ để có thể bàn giao ngay cho công an các tỉnh, thành phố theo kế hoạch", Cục Đường bộ yêu cầu.