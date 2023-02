Thực hư clip cô gái vụ "đòi dừng xe đi vệ sinh" lên tiếng

Làm việc với thanh niên đánh người

Ngày 24/2, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã mời các đối tượng trong vụ đánh tài xế Trương Hữu Anh Vũ của nhà xe Bình Minh Bus vì không dừng xe trên cao tốc cho cô gái đi vệ sinh lên làm việc.

"Hiện phía công an phường đang chờ ý kiến của tài xế Vũ, vì theo quy định vụ việc gây thương tích nhẹ sẽ xử lý theo yêu cầu của bị hại. Nếu bị hại yêu cầu khởi tố thì phường sẽ chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, còn không đề nghị thì xử lý hành chính theo quy định" - Trưởng Công an phường Phước Hải cho hay.

Cũng theo Trung tá Phương, sáng nay công an phường đã liên hệ với nạn nhân, nhưng tài xế Vũ báo đang bận chạy xe chưa thể làm việc được.

Hình ảnh bạn của H. đánh tài xế Vũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Kết quả điều tra của Công an phường Phước Hải cho thấy, khuya ngày 16/2, nhà xe Bình Minh Bus xuất phát từ TPHCM đi Nha Trang với 2 tài xế luân phiên điều khiển là Trương Hữu Anh Vũ và Bùi Nguyễn H.V. (41 tuổi, trú TP Nha Trang).

Đến khoảng 23h cùng ngày, trong lúc xe đang chạy trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nữ hành khách H. (22 tuổi, trú TP Nha Trang) đề nghị tài xế cho xe dừng lại để đi vệ sinh.

Tài xế Vũ từ chối vì lý do không thể dừng xe trên đường cao tốc trái quy định pháp luật, không đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đề nghị H. chờ đến điểm dừng chân sẽ dừng, để cô gái đi vệ sinh.

Tuy nhiên, thấy H. bảo không thể chờ được, nên anh Vũ có dừng xe vào làn khẩn cấp và mở cửa theo yêu cầu của khách. Thế nhưng H. vẫn từ chối vì cho rằng không có nhà vệ sinh, trời tối.

Hình ảnh H. đề nghị các tài xế dừng xe trên cao tốc để mình đi vệ sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Thấy vậy, tài xế Vũ tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một chặng nữa mới rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên đường để H. đi vệ sinh, trước khi tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 4h sáng 17/2, chiếc xe khách nêu trên chạy về đến gần địa phận TP Nha Trang, thì H. điện thoại kể lại vụ việc bị từ chối dừng xe trên đường cao tốc để đi vệ sinh cho người quen là N.T.T. (30 tuổi, trú TP Nha Trang). Sau đó, T. gọi thêm một đối tượng có tên thường gọi là Ty chạy xe chờ trước cửa hàng xăng dầu bên đường Tố Hữu (phường Phước Hải).

Khi xe khách nói trên dừng lại, 2 thanh niên này lao lên xe dùng tay, chân đánh tài xế Vũ.

Khai tại cơ quan điều tra, T. nói có quen biết H., nên khi nghe bạn gái vừa khóc vừa kể lại sự việc đau bụng nhưng tài xế không dừng để đi vệ sinh, từ đó bực tức dẫn đến rủ thêm đồng bọn đánh người. Trong khi đó H. nói chỉ nhờ T. chở mình về, chứ không yêu cầu hành hung tài xế.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã cấp giấy giới thiệu cho tài xế Vũ đến cơ sở y tế khám sức khỏe, cấp giấy chứng thương có nội dung ghi nhận vết thương sưng nề, đau phần mềm vùng cổ và vai bên phải, không có vết bầm tím hay tụ máu.

Xuất hiện clip giả mạo, câu view?

Điều đáng nói trong lúc Cơ quan Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc thì trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip tự nhận là cô gái trong vụ việc trên và cho rằng "mọi người cần nhìn nhận từ 2 phía, đặt trường hợp của mình thì mọi người sẽ hiểu".

Cô gái tự nhận mình là "người trong cuộc" rồi nói "không sợ nhà xe kiện" trong vụ đánh tài xế Vũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Bên cạnh đó, cô gái này còn nói "Nhà xe có kiện thì mình cũng không sợ. Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh mà. Mắc gì phải ép khách hàng một giờ sao chịu được. Thử đặt trường hợp đó thì mọi người có hiền được không. Chỉ cần tấp xe lại cho khách hàng đi vệ sinh có gì mà không được chứ".

Làm việc với Công an phường Phước Hải, T.M.H. khẳng định, người phụ nữ trong clip không phải là mình, đồng thời cam kết chưa hề thông tin vụ việc trên mạng xã hội.

"H. nói đang làm nghề mua bán online, sau sự việc xảy ra đã bị nhiều người nhắn tin khủng bố. Cô gái cũng khẳng định người trong clip cũng không phải là mình. Qua làm việc và so sánh tôi thấy cô gái trong clip trên và H. là 2 người khác nhau" - Trung tá Phương cho hay.