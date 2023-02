Vụ bị đánh vì không dừng xe cho cô gái đi vệ sinh: Vì sao chậm báo công an?

Ngày 22/2, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà xe Bình Minh Bus (TPHCM) về việc tài xế bị đánh sau khi nữ hành khách yêu cầu dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh.

"Sau khi xảy ra vụ việc, phía nhà xe không trình báo ngay, mãi đến ngày hôm qua (21/2) mới đến Công an phường Phước Hải báo cáo. Tôi đã đề nghị phía công an phường tiếp nhận, khẩn trương xác minh điều tra, xử lý theo quy định", vị lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin.

Hình ảnh tài xế V. bị đánh tới tấp (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Nói về nguyên nhân chậm trình báo, tài xế T.H.A.V. (trú TP Nha Trang, người bị hành hung) cho biết sau khi bị đánh, anh hoảng loạn, sợ hãi và nghĩ họ là "giang hồ" nên mình không dám đụng đến.

"Tôi nghĩ bản thân thương tật dưới 10% cùng lắm là họ bị phạt hành chính nên tính bỏ qua. Con kiến sao đọ lại với con voi được, tuy nhiên sau đó phía công ty đề nghị phải trình báo nên tôi thực hiện" - anh V. nói.

Cũng theo tài xế này, sau khi bị hành hung, anh bị chấn thương phải nằm ở nhà 4 ngày. Hiện nay, tài xế V. đã đi làm lại bình thường.

Kể lại diễn biến sự việc, tài xế V. cho hay, khoảng 22h35 ngày 16/2, xe khách khởi hành từ TPHCM đi TP Nha Trang. Hơn 20 phút sau, khi xe đã vào cao tốc, một nữ hành khách khoảng 20 tuổi bất ngờ đến gần ghế ngồi của tài xế, ngỏ ý định muốn dừng xe để đi vệ sinh.

Hình ảnh cô gái đề nghị dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Thấy vậy tài xế Vũ giải thích đây đang là đường cao tốc, không thể dừng lại vì làm như vậy là vi phạm luật giao thông, sẽ bị phạt. Đồng thời đề nghị cố gắng nhịn đến trạm thu phí hoặc điểm dừng chân cách vị trí hiện tại 22km sẽ dừng để khách đi vệ sinh.

Tuy nhiên, thấy cô gái cần gấp, tài xế V. có dừng xe vào làn khẩn cấp và mở cửa theo yêu cầu của khách.

"Thấy đứng dọc đường cô gái này giận dữ bảo không có nhà vệ sinh thì làm sao tôi đi được. Tôi nói trời tối, xe cũng tắt đèn rồi, khách cố gắng chịu khó nhưng không đồng ý", anh V. kể lại.

Theo lời anh V., khi đến điểm dừng chân, anh có dừng xe lại cho vị khách này đi vệ sinh đàng hoàng và cũng không thấy khách phàn nàn gì. Đến 6h ngày 17/2, trong lúc trả khách ở TP Nha Trang, anh bị 2 thanh niên lao vào tấn công.

"Hai thanh niên này vừa đánh vừa bảo bữa sau ăn nói với khách cho đàng hoàng. Tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận và xin lỗi, nhưng nay ngẫm lại mình chẳng làm gì sai cả" - tài xế V. kể tiếp.

Anh V. cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.