Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ngay tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành vào đầu tháng 8.

Trong lần thứ 8 kiểm tra công trường, Thủ tướng đánh giá nhiều công việc đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đã tích cực triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là Bộ Xây dựng và chủ đầu tư các dự án thành phần.

Nhấn mạnh mục tiêu mới của dự án là ngày 19/12 cơ bản hoàn thành, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị xây dựng lại tiến độ, xác định cả 4 dự án thành phần phải đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành sân bay vào ngày 19/12.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Liên quan đến việc kết nối sân bay Long Thành, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hệ thống giao thông kết nối sân bay phải thông suốt với các tuyến cao tốc, đường sắt. Bộ Xây dựng khẩn trương triển khai các đường giao thông kết nối với dự án, ưu tiên những công trình hoàn thành vào ngày 19/12.

Đặc biệt, Thủ tướng giao UBND TPHCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu ngay đường tàu điện đi ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, báo cáo Thủ tướng xin chủ trương trong tháng 8.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá việc hoàn thành sớm dự án sẽ chứng minh được sự lớn mạnh, trưởng thành của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu; góp phần tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân và tăng trưởng cho địa phương.

Để động viên tinh thần công nhân, Thủ tướng đề nghị ACV bố trí mặt bằng, UBND TPHCM giao doanh nghiệp triển khai dịch vụ ăn uống, đáp ứng nhu cầu ăn trưa, ăn đêm/nghỉ ngơi của người lao động tại công trường trên tinh thần phi lợi nhuận, góp phần khánh thành dự án vào ngày 19/12.

Về Đề án Khu thương mại tự do, Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.