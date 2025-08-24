Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão Kajiki tại Nghệ An

Trước tình hình bão Kajiki ( bão số 5) với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu, để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu IV và các bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Lực lượng chức năng ở Hải Phòng làm nhiệm vụ ứng phó với bão số 3 (Ảnh: Hải Long).

Dự kiến chiều tối 24/8, tại Quân khu IV (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã liên tiếp ban hành các Công điện số 141, Công điện số 143 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Theo Công điện, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ và lãnh đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan.

Các địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng, các đơn vị cần chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp), đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Những địa phương này cần huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, 15h ngày 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.

Vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 490km, cách Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 400km về phía Đông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Kajiki được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông vào đêm qua cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 25km/h.