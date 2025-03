Thông tin mới vụ tân binh bị kỷ luật, trả về vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Công an xã Trà Tập, huyện Nam Trà My cho biết, thanh niên H.V.C. đã gỡ bỏ các bài đăng sai sự thật trên TikTok và đăng bài xin lỗi, đính chính. Đồng thời, C. viết cam kết sẽ tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự vào năm 2026.

Lãnh đạo Công an xã Trà Tập cho biết, mặc dù C. bị kỷ luật và trả về địa phương trong năm nay, nhưng xã sẽ tiếp tục thực hiện quy trình để đưa C. đi nghĩa vụ quân sự vào năm 2026.

Đối tượng H.V.C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Nam Trà My).

"Sau khi được giáo dục, em C. cũng viết cam kết và mong muốn được nhập ngũ trở lại vào năm 2026", lãnh đạo Công an xã Trà Tập chia sẻ.

Theo quy trình, vào năm 2026, C. sẽ phải khám sức khỏe lại từ đầu. Nếu đảm bảo, C. sẽ tiếp tục nhập ngũ. Sau khi xử lý vi phạm hành chính của H.V.C., chính quyền địa phương tuyên truyền rộng rãi để các thanh niên khác không mắc sai lầm tương tự.

Hiện tại, C. xin đi làm công nhân ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Công an xã Trà Tập xác nhận vào hồ sơ cá nhân của C. về vi phạm hành chính, nhưng cũng ghi nhận sự ăn năn, hối cải của C. và đề nghị lãnh đạo công ty tạo điều kiện cho C. làm việc, để năm sau có thể tiếp tục nhập ngũ khi đủ điều kiện.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 26/2, Công an xã Trà Tập phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.V.C. (SN 2006, trú tại xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội TikTok.

Vào ngày 12/2, C. là một trong số các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, do ham vui và thiếu hiểu biết pháp luật, C. đăng tải lên tài khoản TikTok của mình với nội dung "mới ngày đầu đã được các anh thăm hỏi", kèm theo hình ảnh bản thân mặc quân phục với khuôn mặt bị bầm (C. sử dụng phần mềm của TikTok để làm biến đổi khuôn mặt).

Hành vi này làm ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, dẫn đến việc đơn vị nhận quân trả C. về địa phương. Tại cơ quan công an, C. thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.